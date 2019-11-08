Политика
Какие дороги в Казахстане станут платными в ближайшие два года
Айнур Самедова
- На 1 этапе будут внедрены порядка 6 тысяч километров платных автодорог в период с 2020 по 2021 годы. Это участки международного транзитного коридора Западная Европа – Западный Китай, Нур-Султан – Костанай – граница РФ, Щучинск – Петропавловск, Нур-Султан – Павлодар, Калбатау – Павлодар - граница РФ (на Омск), Таскескен – Бахты, Капшагай – Талдыкорган, Атырау – Уральск, Атырау – Доссор – Бейнеу – Акжигит – граница Узбекистана и Актау – Бейнеу, - сообщили в МИИР РК.