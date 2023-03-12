Какие города Казахстана наиболее привлекательны для жизни, выяснили ученые

Рейтинг качества жизни в городах за 2022 год составил институт экономических исследований, передает Кazpravda.kz со ссылкой на ERI .

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По итогам 2022 года ERI подготовил рейтинг качества жизни в разрезе 25 городов Казахстана. Он включает 3 фактора: "Экономика и бизнес", "Человеческие ресурсы" и "Инфраструктура".

Всего было проанализировано 89 показателей, из которых 53 – статистические, а 36 – сформированы по результатам онлайн-анкетирования жителей городов.

Наибольшие показатели в заработной плате отмечаются в промышленных моногородах, областных центрах западных регионов страны, а также в Астане и Алматы, что делает их относительно привлекательными на фоне остальных городов.

По индексу "дороговизны жизни" наиболее высокие значения прожиточного минимума сложились в 9 городах – Жанаозене, Астане, Риддере, Степногорске, Алматы, Экибастузе, Балхаше, Усть-Каменогорске, Атырау.

Менее дорогими стали Туркестан, Актобе, Уральск, Петропавловск, Тараз.

Наиболее высокий показатель безработицы отмечается в Туркестане, наименьший - в Жанаозене.

Инфраструктура.

Если взять 1990 год как разделительную линию, то в среднем доля домов, построенных до 1990-го, составляет 55,2%, говорится в статье.

Самая высокая доля старых домов отмечается в Степногорске, Риддере, Караганде, Балхаше и Усть-Каменогорске. Меньше всего таких домов в жилищном фонде Жанаозена, Атырау, Кызылорды, Актау и Туркестана.

По статистике за 2021 год можно заключить, что цель в обеспечении 30 квадратных метров жилья на одного человека была достигнута только в Астане и Актау. Наименьшие значения по количеству квадратных метров жилья отмечены в пяти городах - Семее, Степногорске, Таразе, Петропавловске и Сатпаеве.

В среднем по городам обеспеченность водой составляет 98,2%, при этом в 15 городах данный показатель достигает 100%. Однако эти данные могут вызвать вопросы, пишут в ERI.

Так, например, по Алматы обеспеченность водоснабжением составляет 100 %. Однако, по информации акимата города, более 40 тыс. человек в городе используют привозную воду.

Низкая обеспеченность водоснабжением отмечается в Жанаозене – 61,8%.

Средняя обеспеченность канализацией в городах составляет 88,61%. Наименьшие показатели обеспеченности канализацией отмечены в городах Туркестан (53%), Кызылорда (63,5%), Кокшетау (72,5%) и Талдыкорган (77,5%).

Согласно статистическим данным, в среднем по городам центральное горячее водоснабжение обеспечено на уровне 59,84%. Однако в городах Туркестан и Кызылорда этот показатель находится на низком уровне - 0,7% и 1,6% соответственно. Также низкие показатели отмечаются в Шымкенте (5,7%), Кокшетау (12,4%) и Жанаозене (25,8%).

Большинство бизнеса сосредоточено в крупных городах, где 51,7% производимой продукции МСБ производится в четырех агломерациях - Астане, Алматы, Актобе и Шымкенте. В этих городах также расположено значительное количество (34,1%) предприятий малого и среднего бизнеса. По результатам 2022 года на три мегаполиса страны - Астану, Алматы и Шымкент - пришлось 2/3 прироста городского населения.