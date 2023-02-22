Какие иностранные специалисты смогут получить вид на жительство в Казахстане – утвержден перечень

В Казахстане утвердили перечень востребованных профессий, по которым иностранцы смогут получить вид на жительство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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МТСЗН утвердило приказ «Об утверждении перечня востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан и Правил его формирования», который вводится в действие c 28 февраля 2023 года.

«Перечень предусматривает 21 востребованную профессию в различных сферах: здравоохранение, информационно-коммуникационные технологии, наука и так далее.

Иностранцы, обладающие востребованными профессиями, могут оформить в органах внутренних дел вид на жительство в упрощенном порядке без подтверждения своей платежеспособности. Вид на жительство будет выдаваться на 10 лет либо на срок действия паспорта иностранца», – разъяснили в Минтруда.

Перечень востребованных профессий