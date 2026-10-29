Какие инвестпроекты поддержали в Астане

Столица

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал об инвестиционных проектах, рассмотренных и поддержанных на заседании инвестштаба, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Фото: пресс-служба акимата

Он сообщил, что на заседании инвестштаба был рассмотрен ряд проектов. Среди них строительство завода по производству стеклопакетов и фасадных систем, промышленно-технологического центра по выпуску лифтов, эскалаторов и иных подъемных механизмов, производственно-логистического комплекса по выпуску безалкогольных напитков, предприятия по выпуску косметики и парфюмерии со складскими помещениями и др.

«Общий объем инвестиций по представленным проектам составляет порядка 40 млрд тенге. Их реализация запланирована на 2026–2029 годы и позволит создать более 1 700 новых рабочих мест», - написал Женис Касымбек.

По его словам, в прошлом году в экономику столицы привлекли порядка 2,5 трлн тенге. Это проекты в обрабатывающей промышленности, логистике, транспорте, социальной инфраструктуре и других ключевых отраслях экономики.

#Астана #инвестиции #проекты

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