Какие изменения могут внести в закон о СМИ, рассказал Дархан Кыдырали

Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали на площадке Astana media week рассказал, какие изменения планируется внести в закон «О средствах массовой информации», передает корреспондент Kazpravda.kz.

Дархан Кыдырали отметил, что сегодня новостной поток формируется 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

При этом он отметил, что социальные сети способствовали формированию новой эры – эпохи постреальности. В итоге, сейчас, по словам министра, общественное мнение не всегда формируется на основе объективных фактов, управляется эмоциями и убеждениями.

«Эпоха постреальности провоцирует новые вызовы для стран, крупных корпораций и медиа-компаний. Любой, кто держит смартфон, становится проводником информации. Порой истина и ложь, правда и клевета перемешиваются и влияют на общественное мнение. Использование непроверенной информации, ложных данных разрушает доверие, дезориентирует аудиторию. Бывает и так, что распространение некорректного контента иногда осуществляется намеренно, без осознания ответственности. Как нам справиться с фейками, как сохранить человеческое отношение в эпоху постреальности? Сегодня это привело к поляризации общества, и нанесло большой ущерб в период пандемии, а также во время вакцинации от коронавируса», - отметил глава МИОР.

В этой ситуации, по его словам, сбор, анализ и распространение информации налагают очень большую ответственность. И главная миссия журналистики и СМИ – публиковать осознанно информацию, побуждать верить проверенным данным и начинать таким образом исправлять ситуацию информационного заблуждения, которая стала мировой головной болью.

«Есть разные способы борьбы с ложной информацией. Необходимо приучать аудиторию искать достоверные источники, повышать медиаграмотность, научить отличать фейки от проверенной информации. Прямая задача министерства – открытие школ СМИ, становление образования в области медиаграмотности. Необходимо принять ряд совместных мер, создать систему обучения, состоящую из нескольких этапов, таких, как проверка фактов, анализ информации, проверка происхождения контента, составление критериев, по которым можно фильтровать контент перед распространением. В связи с этим в проекте закона о СМИ будут некоторые новации», - резюмировал Дархан Кыдырали.