Фото: egemen.kz
Общество

Какие изменения могут внести в закон о СМИ, рассказал Дархан Кыдырали

Диасов Ораз
корреспондент

Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали на площадке Astana media week рассказал, какие изменения планируется внести в закон «О средствах массовой информации», передает корреспондент Kazpravda.kz.

Дархан Кыдырали отметил, что сегодня новостной поток формируется 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

При этом он отметил, что социальные сети способствовали формированию новой эры – эпохи постреальности. В итоге, сейчас, по словам министра, общественное мнение не всегда формируется на основе объективных фактов, управляется эмоциями и убеждениями.

«Эпоха постреальности провоцирует новые вызовы для стран, крупных корпораций и медиа-компаний. Любой, кто держит смартфон, становится проводником информации. Порой истина и ложь, правда и клевета перемешиваются и влияют на общественное мнение. Использование непроверенной информации, ложных данных разрушает доверие, дезориентирует аудиторию. Бывает и так, что распространение некорректного контента иногда осуществляется намеренно, без осознания ответственности. Как нам справиться с фейками, как сохранить человеческое отношение в эпоху постреальности? Сегодня это привело к поляризации общества, и нанесло большой ущерб в период пандемии, а также во время вакцинации от коронавируса», - отметил глава МИОР.

В этой ситуации, по его словам, сбор, анализ и распространение информации налагают очень большую ответственность. И главная миссия журналистики и СМИ – публиковать осознанно информацию, побуждать верить проверенным данным и начинать таким образом исправлять ситуацию информационного заблуждения, которая стала мировой головной болью.

«Есть разные способы борьбы с ложной информацией. Необходимо приучать аудиторию искать достоверные источники, повышать медиаграмотность, научить отличать фейки от проверенной информации. Прямая задача министерства – открытие школ СМИ, становление образования в области медиаграмотности. Необходимо принять ряд совместных мер, создать систему обучения, состоящую из нескольких этапов, таких, как проверка фактов, анализ информации, проверка происхождения контента, составление критериев, по которым можно фильтровать контент перед распространением. В связи с этим в проекте закона о СМИ будут некоторые новации», - резюмировал Дархан Кыдырали.

Популярное

Все
Бесплатное образование после армии: Минобороны подписало соглашение с вузами
Досрочно прекращены полномочия мажилисмена Айбека Паяева
Казахстан возьмет займ у МБРР для финансирования дефицита бюджета
Автомобиль врезался в арку в Сатпаеве: водитель сгорел заживо
Сколько казахстанцев лечатся от коронавируса
Права на земельные участки хотят предоставлять в электронном формате в Казахстане
Замглавы МЦРИАП ответил на вопрос о плохом Интернете
Депутат Рау предлагает обсуждать с Парламентом международные займы
Постановочное видео со стрельбой в Актау переполошило Казнет
Сколько иностранцев с 21 сентября подали заявки на ИИН, сообщили в Минцифры
Народ уже не верит, что вопрос решится – депутат недоумевает, почему госорганы разрывают договоры о закупах продуктов в пик низких цен
"Мы не преступники" – экс-министр Биртанов сказал последнее слово в суде
Центр иппотерапии открыли в Астане
Мировые лидеры поздравляют Токаева с Днем Республики
О развитии Интернета на фоне радиофобии у казахстанцев высказался замглавы Минцифры
Трех пропавших детей обнаружили в горах Алматинской области
5 млн га сельхозземель вернули в госсобственность. План исполнен досрочно
В День Республики очередникам столицы вручили ключи от квартир
Ювелирные изделия на полмиллиарда тенге контрабандой пытались ввезти в Казахстан
Пропавший в Алматинской области больше месяца назад подросток скрывался в полях
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Скляр провел переговоры с заместителями главы Правительства России
Стрельба в Сатпаеве: задержаны участники драки
День библиотекаря появился в Казахстане
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Владимир Путин прибыл в Астану
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Общество
Более трёх тонн реагентов для изготовления наркотиков вывел…
Общество
Разыскиваемого за убийство мужчину задержали в Жетысу
Общество
Печатным СМИ надо подумать о переходе в интернет – министр …
Общество
О погоде на ближайшие дни рассказали синоптики

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]