Какие изменения внесли в программу "Нұрлы жер"

О том, какие изменения были внесены в программу "Нұрлы жер", рассказал первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz
"На сегодня в рамках обеспечения стабильности экономики и сохранения рабочих мест нами разработан проект постановления о внесении изменений в программу "Нұрлы жер". Основные изменения связаны с реализацией пилотного проекта, в части внедрения механизма государственно-частного партнерства, увеличения финансирования на 180 млрд тенге, повышения предельной стоимости строительства за 1 кв. метр и корректировка показателей результатов по кредитному жилью", - сказал первый вице-министр МИИР РК.
Он добавил, что для возможности реализации механизма ГЧП в рамках пилотного проекта необходимо ускоренное принятие данного Постановления.
"В этой связи, прошу поручить заинтересованным государственным органам и акиматам согласовать проект в двухдневный срок. Дополнительно в целях снижения нагрузки на местные бюджеты просим рассмотреть аналогично кредитному жилью повышение ценового параметра по проектам арендного жилья с корректировкой показателей программы. Это не потребует дополнительного выделения средств из республиканского бюджета", - заключил Ускенбаев.
Отметим, до конца этого года по программе "Нұрлы жер" в Казахстане планируют построить
15 млн кв.м жилья.