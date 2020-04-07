Какие изменения внесли в программу "Нұрлы жер"

Экономика
Айдана Демесинова
Фото: mail.kz
О том, какие изменения были внесены в программу "Нұрлы жер", рассказал первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"На сегодня в рамках обеспечения стабильности экономики и сохранения рабочих мест нами разработан проект постановления о внесении изменений в программу "Нұрлы жер". Основные изменения связаны с реализацией пилотного проекта, в части внедрения механизма государственно-частного партнерства, увеличения финансирования на 180 млрд тенге, повышения предельной стоимости строительства за 1 кв. метр и корректировка показателей результатов по кредитному жилью", - сказал первый вице-министр МИИР РК.

Он добавил, что для возможности реализации механизма ГЧП в рамках пилотного проекта необходимо ускоренное принятие данного Постановления.

"В этой связи, прошу поручить заинтересованным государственным органам и акиматам согласовать проект в двухдневный срок. Дополнительно в целях снижения нагрузки на местные бюджеты просим рассмотреть аналогично кредитному жилью повышение ценового параметра по проектам арендного жилья с корректировкой показателей программы. Это не потребует дополнительного выделения средств из республиканского бюджета", - заключил Ускенбаев.

Отметим, до конца этого года по программе "Нұрлы жер" в Казахстане планируют построить 15 млн кв.м жилья.

Популярное

Все
Болельщикам сборной Саудовской Аравии бесплатно раздадут билеты на матчи ЧМ‑2026
В Актау откроется консульство РФ
Минфин раскрыл суммы и источники финансирования казахстанских «иноагентов»
Производства получили новый импульс
NVIDIA представила ИИ-чип нового поколения
Крупное хищение выявили при строительстве соцжилья в Кокшетау
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Тающий ледник Судного дня угрожает шести странам
Впервые в истории численность населения Австралии превысила 28 млн
В промышленном парке займутся переработкой бокситов
Портрет Димаша из LEGO создали школьники в Актобе
Пакет важнейших законов
Расширяя профессиональные горизонты
Стратегическое доверие и прагматичное партнерство
Консультации по вопросам безопасности
В Казахстане введут KPI по травматизму для руководителей производств
«Водный след» столичного школьника
Новая модель диалога государства и общества
Ребенок нуждается в помощи государства
Проводник цифровой повестки
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
«Елимай» заряжен на победу
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Сердце Прометея
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Казахстан и Россия: литературный диалог
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Административной юстиции – пять лет
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП

Читайте также

Доходы госбюджета за 5 месяцев превысили план
Bloomberg: Казахстан научился превращать вызовы в возможнос…
Казахстан осуществил дебютный выпуск суверенных панда облиг…
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]