Какие изменения ждут школьную форму

Министерство просвещения предлагает внести ряд поправок в требования к обязательной школьной форме, передает Kazpravda.kz.
Проект изменений опубликован на сайте «Открытые НПА».
В соответствии с поправками предлагается исключить пункт о включении в школьную форму галстука.
Шить школьную форму рекомендуется из полушерстяных и хлопковых тканей с улучшенными свойствами, которые имеют высокую износостойкость и обладают антибактериальными, антимикробными и антистатическими свойствами.
Допускается размещение отличительных знаков (эмблема, нашивка, шеврон и др.) организаций среднего образования.
При этом выбор фасона школьной формы и длины юбки определяется школой и советом (попечительский совет, родительский комитет, школьное самоуправление), утверждается протоколом общешкольного родительского собрания.
Покупать школьную форму рекомендуют родителям у отечественных производителей.