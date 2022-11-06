Какие изменения ждут школьную форму

Министерство просвещения предлагает внести ряд поправок в требования к обязательной школьной форме, передает Kazpravda.kz.

Проект изменений опубликован на сайте «Открытые НПА».

В соответствии с поправками предлагается исключить пункт о включении в школьную форму галстука.

Шить школьную форму рекомендуется из полушерстяных и хлопковых тканей с улучшенными свойствами, которые имеют высокую износостойкость и обладают антибактериальными, антимикробными и антистатическими свойствами.

Допускается размещение отличительных знаков (эмблема, нашивка, шеврон и др.) организаций среднего образования.

При этом выбор фасона школьной формы и длины юбки определяется школой и советом (попечительский совет, родительский комитет, школьное самоуправление), утверждается протоколом общешкольного родительского собрания.

Покупать школьную форму рекомендуют родителям у отечественных производителей.