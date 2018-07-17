Какие крупные объекты имеют проблемы с приватизацией в Казахстане
Рустам Мухаметкалиев
На заседании Правительства Казахстана министр финансов Бахыт Султанов сообщил о нескольких республиканских объектах, которые до сих пор не могут выставить на приватизацию, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В отношении четырех топовых объектов республиканской собственности имеются проблемы, поскольку госорганами не выполнены необходимые мероприятия для выставления их на продажу либо рекомендации комиссии по приватизации. Это объекты министерств по инвестициям и развитию, оборонной и аэрокосмической промышленности, культуры и спорта, образования и науки", – сказал Бахыт Султанов.
Также министр отметил, что всего из 63 топовых объектов комплексного плана до 2020 года на сегодня было продано 15 на сумму 110,5 млрд тенге.
"К реализации в текущем году запланировано 39 топовых объектов, из которых в первом полугодии 8 выставлено на продажу, в том числе 2 продано. Остальные объекты на стадии предпродажной подготовки и переговоров с потенциальными покупателями", – подчеркнул он.