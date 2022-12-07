Какие культурные мероприятия пройдут в Астане на этой неделе

Культура

Около десяти постановок покажут городские театры, горожан также ждут концерты, выставки и многое другое.

Фото: Kazpravda.kz

На текущей неделе учреждения культуры столицы проводят более 30 разноплановых мероприятий. Около десяти постановок покажут городские театры, горожан также ждут концерты, выставки и многое другое, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Так, в 17:00 вечера 11 декабря на сцене Государственной академической филармонии имени Е.Рахмадиева пройдет концерт инструментальной и вокальной, камерной музыки «AVE MARIA».

Во Дворце «Жастар» утром 7 декабря проведут цирковое шоу «Парк Юрского периода». 8 и 9 декабря в 20:00 здесь организуют концертную программу «2000 Hits» с участием эстрадно-симфонического оркестра «Астана». 10 декабря в стенах дворца состоится детский хореографический конкурс «Живи танцуЯ». Днем позже на сцене «Жастара» покажут спектакль «Раневская: сквозь смех и слезы».

10 и 11 декабря Столичный цирк приглашает на программу немецкого цирка братьев Гертнер «DER ELEFANT». Начало представления в 16:00.

В честь Дня Независимости музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР» совместно с фондом по реабилитации и увековечиванию лиц, пострадавших в борьбе за свободу и независимость Казахстана «Қаһармандар» 7 декабря проведут мероприятие на тему «Тәуелсіздік – еліміздің баға жетпес байлығы». 9 декабря этно-мемориальный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен» организует лекцию ко Дню прав человека.

В Музее Сакена Сейфуллина с 6 по 8 декабря будет работать выставка к 150-летию Ахмета Байтурсынова «Ұлт ұстазы – Ахмет Байтұрсынұлы».

С 9 по 13 декабря здесь же можно будет посмотреть выставку к 100-летию писателя Азильхана Нуршаихова «Әзілхан Нұршайықовтың әлемі». В Центре по обеспечению сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия 8 декабря прочтут лекцию «Работа с памятниками и объектами историко-культурного наследия и контроль над их сохранностью».

7 декабря в 11:00 Государственный академический русский театр драмы им. М.Горького на сцене МТЮЗа покажет сказку С.Лыгина «Ай, да, Ленька!». Вечером того же дня зрители смогут увидеть сценическую фантазию по мотивам петербургских повестей Н.Гоголя «Гоголь. Петербург».

Утром 10 декабря горьковцы приглашают юных астанчан на сказку М.Бартенева «Снегурушка», а вечером в 18:00 поставят мелодраму Р.Баэр «Смешанные чувства».

С 9 по 11 декабря в столичном Театре кукол будут показывать инсценировку А.Салаевой «Еще раз о Русалочке» по мотивам одноименной сказки Г.Х.Андерсена.

Неделю театр «Жастар» начнет с премьеры: вечером 7 и 8 декабря артисты выступят с мелодрамой Д.Фо, А.Рахат и Л.Егембердиевой «Мұң». 11 декабря жастаровцы покажут комедию К.Жунусова «Алғашқы махаббат».

Вечером 8 декабря музыкальный театр юного зрителя порадует музыкальной драмой «Абай-Тоғжан». Вечером позже на сцене покажут документальную драму «Шанель №5». В 12:00 часов 11 декабря детей приглашают на сказку «Күн астындағы Күнекей қыз», в 19:00 зрителей ждет концерт спектакль «Театр әлемі».

8 декабря в 17:00 во Дворце мира и согласия состоится XV церемония вручения ежегодной общественной премии «Жан Шуақ».

 

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