В Алматы провели на этот счет исследование

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Toyota Camry остается самой распространенной моделью автомобиля на дорогах Алматы, однако среди машин последних лет выпуска лидируют китайские марки. На них приходится более половины автомобилей 2024–2025 годов выпуска. Такие данные получили аналитики, изучив состав транспортного потока мегаполиса с 16 по 22 ноября 2026 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sergek ITS

Исследование охватило марки, модели, возраст автомобилей, их среднесуточный пробег, а также особенности транспортного потока на 18 улицах и магистралях Алматы.

"Примерно каждая пятая машина, вошедшая в исследование, – Toyota (21,4%). Такую же долю суммарно занимают южнокорейские Hyundai (14,2%) и Kia (7,2%). Далее следуют Chevrolet (6%), Nissan (3,8%) и Mercedes-Benz (3,7%). Самой распространенной моделью остается Toyota Camry. На нее приходится около 7% автомобилей, или примерно каждая четырнадцатая машина. Модель лидирует на всех 18 проанализированных улицах города. В пятерку наиболее распространенных моделей вошли: Toyota Camry – 6,9%; Chevrolet Cobalt – 3,2%; Hyundai Elantra – 2,9%; Hyundai Tucson – 2,7%; Hyundai Accent – 2,3%", - говорится в сообщении компании.

При этом каждая седьмая машина в исследуемом транспортном потоке – китайской марки. Чаще всего встречаются Changan, Chery, Geely и BYD.

Особенно заметна разница в составе автопарка разных лет выпуска. Если среди автомобилей, выпущенных до 2020 года, доля китайских марок составляет чуть более 1%, то среди машин 2024–2025 годов она достигает 51%. У Toyota наблюдается обратная картина: на марку приходится почти треть автомобилей 1990–2020 годов выпуска и менее 4% машин 2024–2025 годов.

Наиболее распространенной среди автомобилей 2024–2025 годов выпуска стала линейка Changan CS. За ней следуют Chevrolet Cobalt, Hyundai Tucson, Hyundai Elantra и Kia Sportage.

Средний возраст автомобилей в исследуемом транспортном потоке Алматы составляет около 13 лет. При этом каждая пятая машина выпущена до 2005 года, а более четверти автомобилей – в 2023–2025 годах.

Примерно каждая тридцатая машина, вошедшая в исследование, стоит от 25 млн тенге. Наибольшая доля автомобилей этой ценовой категории зафиксирована на проспектах Аль-Фараби (6,5%) и Достык (6,3%), наименьшая – на продолжении улицы Саина (1,2%).

Среди автомобилей этой ценовой категории наиболее распространенными оказались Li L9 и Toyota Land Cruiser 200.

На автомобили стоимостью от 80 млн тенге приходится около четверти процента исследованного автопарка, или примерно одна машина из четырехсот. На Достык их доля в 12 раз выше, чем на продолжении Саина. Почти половина автомобилей этой ценовой категории приходится на две модели: Lexus LX 600 и Mercedes-Benz G 63 AMG.