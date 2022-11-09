Какие медицинские объекты построят в столице

Аким столицы Алтай Кульгинов встретился с главами медучреждений города. Какие темы поднимались во время встречи, аким рассказал на своей странице в Instagram, передает официальный сайт акимата Астаны.

«Повышение качества медицинской помощи и дальнейшее оснащение медцентров обсудили с главами медучреждений. На предыдущей встрече с медработниками, в том числе с нашими жителями, составили план работ. Большую часть из них выполнили.

Сегодня также взяли в работу вопросы, которые поступили на встрече. Медработники, к примеру, поднимали вопросы по строительству и ремонту медобъектов, подготовке медицинских кадров, дооснащению объектов, дальнейшему внедрению проекта «Безопасный двор» и др.

Первое. Развитие инфраструктуры системы здравоохранения

Одним из крупных проектов столицы является переезд ЖД больницы (Многопрофильная городская больница № 3) в здание «Ramada Plaza». На территории старой ЖД больницы будет построен новый перинатальный центр, так как в том микрорайоне остро чувствуется дефицит (район Сарыарка). Кроме того, еще один перинатальный центр будет построен в районе Алматы – возле многопрофильной городской больницы №1.

Провели ремонт в ряде медучреждениях, также запланировали строительство амбулаторно-поликлинических комплексов в «Жағалау-3» и районе вокзала «Нұрлы жол», центров первичной медико-санитарной помощи в ЖМ Коктал-1, Пригородный, Тельмана и др. В рамках шаговой доступности за последние 3 года открыли 40 объектов «Доктор у дома» (7 из них – в жилых массивах). До конца года планируем открыть еще 10 объектов. Здесь также привлекаем частные инвестиции.

Второе. Условия для медицинских сотрудников

С 2020 года средняя зарплата врачей увеличилась на 60% и среднего медперсонала на 50%. В следующем году планируется повышение зарплаты врачам еще на 35% и среднему медперсоналу на 10%. Для привлечения кадров выделяем гранты. Так, за 3 года выделили 750 грантов на получение высшего образования. В текущем учебном году – почти 250 грантов. Также для медработников планируем построить общежитие.

Третье. Материально-техническая база

За последние 3 года медучреждения дооснастили порядка 3 тыс. специальными оборудованиями. К примеру, это узи-аппараты, компьютерные томографы, ИВЛ-аппараты, передвижные флюорографические комплексы, цифровые рентгенографические системы и др. Данную работу продолжим на системной основе.

Четвертое. Станция скорой медицинской помощи

Осенью текущего года передали станции скорой медпомощи еще 55 спецмашин. Ранее также передали станции медпомощи более 100 единиц спецтранспорта, в том числе 65 реанимобилей. Сегодняшняя встреча прошла продуктивно, вопросы взяли в работу. Отличившихся медработников отметили почетными грамотами», - написал аким столицы.