Какие культурные мероприятия пройдут в столице на этой неделе

Общество , Культура

Около 40 мероприятий проведут на текущей неделе учреждения культуры столицы. Для жителей и гостей города организуют концерты, постановки и познавательные лекции на любой возраст, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

фото с сайта акимата Астаны

В 19:00 29 ноября в зале академической филармонии им.Е.Рахмадиева состоится концерт «Дарабоз», посвященный 330-летию Кабанбай батыра. Вечером 2 декабря на этой же сцене выступит ансамбль народной музыки «Сарыарка» с ретро-концертом «Сол бір кез». 4 декабря в камерном зале имени К.Байсеитовой театра «Астана Опера» будет организовано выступление камерного хора филармонии «Тал бесіктен - жер бесікке...».

Столичный цирк 3 и 4 декабря приглашает на программу немецкого цирка братьев Гертнер «DER ELEFANT». Начало представления в 16:00.

Этно-мемориальный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен» 29 ноября проведет лекцию, посвященную 120-летию писателя Габидена Мустафина, 1 декабря – на тему «Здоровый образ жизни» в честь Всемирного дня борьбы со СПИДом.

Музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР» 29 ноября организует мероприятие «Адам саудасы – әлемнің басты проблемасы», а также лекцию по правам детей. Также 1 и 2 декабря здесь состоятся лекции «Драгоценный кусочек хлеба» и «Курт – драгоценный камень», посвященные безвинным жертвам тоталитарной системы.

Музей Сакена Сейфуллина 30 ноября приглашает на выставку «Тар жол, тайғақ кешу романы желісімен». 2 декабря сотрудники музея проведут лекцию «Музейдің экспозициялық құрылымы».

Несколько познавательных лекций планирует провести Центр по обеспечению сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия. Они направлены на приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни, популяризацию казахских национальных игр и формирование духовной связи поколений.

Столичные театры на этой неделе также подготовили немало разноплановых постановок.

Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького вечером 29 ноября приглашает на мелодраму А.Касона «Дикарь.Третье слово». Вечером позже можно будет посмотреть трагикомическую притчу Г.Горина «Кин IV». Для юных зрителей горьковцы подготовили сказку С.Лыгина «Ай да, Ленька», начало в 11:00 часов 3 декабря. Вечером того же дня покажут комедию Н.Гоголя «Женитьба».

Артисты Государственного театра танца «Наз» 30 ноября в 20:00 выступят в The Ritz-Carlton на мероприятии, посвященном празднованию «Национального дня ОАЭ». 1 декабря театр организует мероприятие «Мы против СПИДа, сигарет, наркомании и алкоголя!».

В Театре кукол 2, 3 и 4 декабря будут показывать инсценировку А.Салаевой «Происшествия на дорогах города» по мотивам мультфильма «Мадагаскар 3».

На сцене театра «Жастар» 1 декабря в 13:00 пройдет концерт «Жыр дария» по программе «Сөз бен саз», а в 19:00 – комедия П.Дженовезе «Идеальные незнакомцы» в постановке театра «Современник». 2 декабря здесь же можно будет посмотреть мелодраму А. Углова «Лондонский треугольник» от Центра современной пьесы.

В Nomad City Hall в 19:00 30 ноября зрителей приглашают на спектакль «Чарли Чаплин». 3 декабря на сцене покажут спектакль «Мизери», а 4 декабря – концерт этно-фьюжн группы Imram.

Музыкальный театр юного зрителя приглашает 1 декабря на мюзикл «Шәмші». Днем позже покажут лирическую комедию «Махаббат бар ма?». 4 декабря зрители смогут посмотреть перфоманс «Үнсіздік».

Столичные библиотеки на этой неделе организуют литературные часы, выставку-беседу, направленную на формирование у читателей позитивного отношения к здоровому образу жизни и собственному здоровью.

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