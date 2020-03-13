Коронавирус
Какие меры предпринял Казахстан для предотвращения распространения коронавируса
В МИД РК рассказали о принятых мерах для предотвращения распространения коронавируса в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.   

Так, для стран категории 1 "А" (Иран, Италия, Китай, Корея) вводятся следующие ограничения:

– временно приостановлена выдача виз и въезд на территорию РК, а также лицам посещавшим данные страны в течение 30 дней.

Справочно: Для лиц, не проживающих на территории стран 1 категории и не посещавших данные государства за последние 30 дней, ограничения на оформление виз и въезд в РК не распространяются.

Иностранные граждане, проживающие на территории РК на основании вида на жительство и лица без гражданства, прибывшие из стран категории 1 "А" могут заехать в Казахстан, при условии, что они будут помещены на карантин сроком на 14 дней с изоляцией в помещениях, определенных местными органами.

– приостановлены регулярные авиарейсы, пешие переходы, железнодорожные/автомобильные пассажирские перевозки с Китаем. С Ираном приостановлено авиасообщение.

Справочно: с Кореей осуществляется перелет по маршруту "Алматы-Сеул-Алматы" 2 раза в неделю авиакомпаниями "Эйр-Астана" и "Азиана-Эйрлайнз", по маршруту "Нур-Султан-Сеул-Нур-Султан" 1 раз в неделю авиакомпанией "Эйр-Астана", при этом авиакомпания "Эйр-Астана" осуществляет перевозки только граждан РК.

– лица, прибывающие из стран категории 1 "А", за исключением официальных и правительственных делегаций, а также владельцев служебных и дипломатических паспортов, пилотов авиакомпаний и членов экипажей, локомотивных бригад, лиц связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте и водителей осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов, с момента последнего посещения которых прошло менее 14 дней, помещаются на карантин сроком на 14 дней с изоляцией в помещениях, определенных местными органами.

Для стран категории 1 "Б" (Германия, Испания, Франция):

– временно приостановлена выдача виз и въезд на территорию РК, а также лицам посещавшим данные страны в течение 30 дней.

Справочно: Для лиц, не проживающих на территории стран 1 категории и не посещавших данные государства за последние 30 дней, ограничения на оформление виз и въезд в РК не распространяются.

Иностранные граждане, проживающие на территории РК на основании вида на жительство и лица без гражданства, прибывшие из стран категории 1 "Б" могут заехать в Казахстан, при условии, что они будут помещены на изоляцию на дому.

– лица, прибывшие из стран категории 1 "Б", за исключением официальных и правительственных делегаций, а также владельцев служебных и дипломатических паспортов, пилотов авиакомпаний и членов экипажей, локомотивных бригад, лиц связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте и водителей осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов, с момента последнего посещения которых прошло менее 14 дней, помещаются на изоляцию на дому (домашний карантин с соблюдением требований МЗ РК, с исключением посещения мест массового скопления населения). Контроль соблюдения правил изоляции на дому и консультирование проводится сотрудниками МЗ РК путем обзвона. В случае отсутствия условий для изоляции на дому ведется госпитализация.

– Члены официальных и правительственных делегаций, владельцы служебных и дипломатических паспортов, пилоты и члены экипажей авиакомпаний, локомотивных бригад, лица связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте и водители осуществляющие международные автомобильные перевозки грузов из стран категории 1а) и 1б) подлежат медицинскому наблюдению по месту проживания (пребывания) путем обзвона как при категории 2;

Для стран 2 категории (Великобритания, Нидерланды, Швейцария):

– наблюдение медицинским работникомпервичной медико-санитарной помощи (ПМСП) по месту проживания (пребывания) путем обзвона в течение 14 дней со дня пересечения границы РК лиц, прибывших из стран категории 2.

Для стран 3 категории (Бельгия, Индия, Ирак, Норвегия, США, Филиппины, Швеция):

– Министерство здравоохранения РК осуществляет мониторинг эпидемиологической ситуации в странах 3 категории по распространению коронавирусной инфекции.

Справочно: Лица, прибывшие из стран 3 категории будут приняты на учет, без ограничения по передвижению по стране.

Напомним, у двух граждан Казахстана, прибывших из Германии, была обнаружена коронавирусная инфекция. Позднее появилась информация о выявлении третьего случая заражения коронавирусом.

Ранее в Казахстане объявили ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, в Казахстане запретили спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили работу кинотеатров и постановили не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.

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