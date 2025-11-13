Какие меры соцподдержки предусмотрены для жителей Жамбылской области, имеющих инвалидность

Общество
3
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В текущем году на обеспечение лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории региона, различными видами помощи и услугами согласно индивидуальной программе формирования и развития новых навыков, а также реабилитации предусмотрено 8 млрд тенге.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

К последнему относятся сурдо- и тифлотехнические средства, протезно-ортопедические изделия, обязательные гигиенические средства, санаторно-курортное лечение, кресла-коляски, услуги личного помощника, сурдопереводчика, инватакси и другие новые инициативы, передает корреспондент Kazpravda.kz

- По итогам 10 месяцев  выполнение индивидуальных программ абилитации и реабилитации лиц с инвалидностью по обеспечению техническими средствами реабилитации в информационной системе «Е-Собес» составило 91,1% при среднем республиканском показателе – 82,9 %). Из 24202 зарегистрированных заявок удовлетворено 19810. До конца декабря планируется довести выполнение индивидуальных программ до 95%, - отметил в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Еркин Келесов.

По его словам, в рамках создания доступной среды для людей с инвалидностью в соответствии с пунктом 84 «Дорожной карты», утвержденной предвыборной программой партии Amanat, по области до конца года планируется адаптация 262 объектов в Таразе и районах.

На сегодня для обеспечения доступности объектов для маломобильных граждан выделено 128,3 млн тенге, полностью адаптировано 194 объекта, частично – 62 объекта, еще 6 объектов находятся в процессе адаптации (в Жамбылском районе – 4, в Жуалынском – 2).

Для обеспечения доступной среды предусмотрено 228,7 млн тенге из местного бюджета на оказание услуг «инватакси». На сегодняшний день в Таразе и районах действуют 14 служб спецтранспорта, определенных через государственные закупки. По состоянию на 1 ноября услугами инватакси воспользовались 813 человек, обслуживаемые 31 автомобилем, из которых 13 автомобилей предназначены для перевозки 317 лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Расходы на компенсацию затрат на домашнее обучение 1147 детей с инвалидностью составили 47,9 млн тенге. За государственной поддержкой обратились 2392 жителя с ограниченными возможностями, из них получили пока 1922 жамбылца.

Популярное

Все
В работе помогает робот
От швейной машинки – к фабрике полного цикла
Возвращение к истокам
Работы известных ювелиров представлены в Атырау
Первые – по выпуску стали, вторые – по добыче угля
Стартуют крупные агропроекты
Цена молчания слишком высока
Реки готовят к паводку
Шанс вернуться домой
Сохранить город чистым и зеленым
Эффективность, доказанная на деле
У истоков вечной дружбы
Новые горизонты машиностроения
На защите экосистемы
Трезвость – еще и свобода
Улытау укрепляет деловые связи
C5 + Китай: диалог политических партий
Ветеринария – стратегический ресурс для села
Еще четыре золота!
Как обезопасить цифровую среду?
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Представлены приоритеты в области социальной политики
Заработал кирпичный завод
На пути к технологической независимости
Токаев встретился с казахстанцами в Вашингтоне
У школы – новоселье!
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
Казахстан и Соглашения Авраама: Этот шаг укладывается во внешнюю политику РК — Ильгар Велизаде
Саммит C5+1: что стоит на кону для США и Центральной Азии
Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме
Президент Казахстана принял участие в саммите «Центральная Азия – США»
В партнерстве государства и общества
Системный диалог выходит на новый уровень
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ

Читайте также

Когда громкость подменяет аргумент, а басы – смысл
Об этом не нужно молчать
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трога…
Терроризм – глобальная проблема современности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]