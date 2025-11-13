В текущем году на обеспечение лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории региона, различными видами помощи и услугами согласно индивидуальной программе формирования и развития новых навыков, а также реабилитации предусмотрено 8 млрд тенге.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

К последнему относятся сурдо- и тифлотехнические средства, протезно-ортопедические изделия, обязательные гигиенические средства, санаторно-курортное лечение, кресла-коляски, услуги личного помощника, сурдопереводчика, инватакси и другие новые инициативы, передает корреспондент Kazpravda.kz

- По итогам 10 месяцев выполнение индивидуальных программ абилитации и реабилитации лиц с инвалидностью по обеспечению техническими средствами реабилитации в информационной системе «Е-Собес» составило 91,1% при среднем республиканском показателе – 82,9 %). Из 24202 зарегистрированных заявок удовлетворено 19810. До конца декабря планируется довести выполнение индивидуальных программ до 95%, - отметил в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Еркин Келесов.

По его словам, в рамках создания доступной среды для людей с инвалидностью в соответствии с пунктом 84 «Дорожной карты», утвержденной предвыборной программой партии Amanat, по области до конца года планируется адаптация 262 объектов в Таразе и районах.

На сегодня для обеспечения доступности объектов для маломобильных граждан выделено 128,3 млн тенге, полностью адаптировано 194 объекта, частично – 62 объекта, еще 6 объектов находятся в процессе адаптации (в Жамбылском районе – 4, в Жуалынском – 2).

Для обеспечения доступной среды предусмотрено 228,7 млн тенге из местного бюджета на оказание услуг «инватакси». На сегодняшний день в Таразе и районах действуют 14 служб спецтранспорта, определенных через государственные закупки. По состоянию на 1 ноября услугами инватакси воспользовались 813 человек, обслуживаемые 31 автомобилем, из которых 13 автомобилей предназначены для перевозки 317 лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Расходы на компенсацию затрат на домашнее обучение 1147 детей с инвалидностью составили 47,9 млн тенге. За государственной поддержкой обратились 2392 жителя с ограниченными возможностями, из них получили пока 1922 жамбылца.