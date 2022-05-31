Спорт
Какие места занимают казахстанские боксеры в обновленном рейтинге The Ring
Дмитрий Норкин

Вокруг ринга

Авторитетный журнал о боксе The Ring обновил рейтинг во всех весовых категориях. Казахстанцы в нем
по-прежнему на высоких позициях.

Так, в среднем весе по-прежнему лидирует чемпион мира WBA Super, IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин. Еще один наш соотечественник Жанибек Алимханулы улучшил позиции, переместившись после недавней победы с шестого на пятое место. Со второго по четвертое места занимают американцы Джермалл Чарло и Деметриус Андраде, а также мексиканец Хайме Мунгия.

Напомним, что GGG 9 апреля нокаутировал в Сайтаме японца Риоту Мурату, отобрав у него титул WBA Super, а Алимхан­улы 22 мая в Лас-Вегасе в бою за титул «временного» чемпио­на WBO в среднем весе нанес досрочное поражение британцу Дэнни Дигнуму.

Пока еще неизвестно когда и с кем Жанибек проведет следующий поединок (ему в соперники прочат как Чарло, так и Андраде), а вот Геннадий уже скоро начнет подготовку к битве со своим извечным принципиальным оппонентом мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, который совсем недавно неожи­данно уступил россиянину Дмитрию Биволу. Поединок, вернее, легендарная трилогия между Головкиным и Альваресом, планируется 17 сентября в Лас-Вегасе.

В Казахстане сейчас очень много боксеров, которые неплохо выступают на профессиональной арене, и их ряды постоянно пополняются. Так, стало известно, что наши файтеры Бек Нурмаганбет, Аблайхан Жусупов, Евгений Павлов и Абилхан Аманкул готовятся провести свои дебютные профи-бои в США. Как утверждают на YouTube-канале LDUBB Boxing, все четверо выйдут на ринг в андеркарде вечера бокса в Миннеаполисе (штат Миннесота) 4 июня, главным боем которого станет противостояние американцев Стивена Фултона и Даниэля Романа за титулы чемпиона мира WBC и WBO во втором легчайшем весе. Имена соперников казахстанцев пока не называются.

Отметим, что в любителях Бек Нурмаганбет является чемпионом Азии, Аблайхан Жусупов – вице-чемпионом Азии и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, а Абилхан Аманкул выигрывал «серебро» чемпионата Азии и Азиатских игр, а также «бронзу» первенства планеты 2017 года.

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