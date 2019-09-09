В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области рассказали о том, какие налоговые льготы предусмотрены для бизнесменов, торгующих через Интернет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Налоговым кодексом предусмотрены налоговые льготы по корпоративному подоходному налогу и индивидуальному подоходному налогу для налогоплательщиков, осуществляющих электронную торговлю товарами через Интернет. То есть, лица, торгующие через Интернет, освобождаются от уплаты корпоративного подоходного (индивидуального подоходного) налога, при соблюдении следующих условий:
– оформление сделок по реализации товаров осуществляется в электронном виде;
– оплата за товары производится безналичным платежом;
– наличие собственной службы доставки товаров покупателю (получателю), либо наличие договоров с лицами, осуществляющими услуги по перевозке грузов, курьерскую и (или почтовую деятельность).
Также доходы от осуществления электронной торговли товарами должны составлять не менее 90 процентов от совокупного годового дохода. При несоблюдении данных условий налогоплательщик не вправе будет применять указанные льготы.
Кроме того, Налоговым кодексом предусмотрено снижение ставки индивидуального подоходного налога для индивидуальных предпринимателей, которые работают в специальном налоговом режиме на основе патента. Если налогоплательщик работает в сфере торговли, используя при этом безналичный расчет, то ставка подоходного налога будет снижена в два раза, с 2 до 1%.
Чтобы получить льготы для лиц, осуществляющих электронную торговлю, необходимо сначала встать на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица и направить в органы государственных доходов уведомление о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности.
На основании полученных сведений от налогоплательщиков, банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, лиц, осуществляющих пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами, а также выписанных налогоплательщиком ЭСФ, будет производиться автоматизированный камеральный контроль по соблюдению норм законодательства.
Налоговым кодексом предусмотрены налоговые льготы по корпоративному подоходному налогу и индивидуальному подоходному налогу для налогоплательщиков, осуществляющих электронную торговлю товарами через Интернет. То есть, лица, торгующие через Интернет, освобождаются от уплаты корпоративного подоходного (индивидуального подоходного) налога, при соблюдении следующих условий:
– оформление сделок по реализации товаров осуществляется в электронном виде;
– оплата за товары производится безналичным платежом;
– наличие собственной службы доставки товаров покупателю (получателю), либо наличие договоров с лицами, осуществляющими услуги по перевозке грузов, курьерскую и (или почтовую деятельность).
Также доходы от осуществления электронной торговли товарами должны составлять не менее 90 процентов от совокупного годового дохода. При несоблюдении данных условий налогоплательщик не вправе будет применять указанные льготы.
Кроме того, Налоговым кодексом предусмотрено снижение ставки индивидуального подоходного налога для индивидуальных предпринимателей, которые работают в специальном налоговом режиме на основе патента. Если налогоплательщик работает в сфере торговли, используя при этом безналичный расчет, то ставка подоходного налога будет снижена в два раза, с 2 до 1%.
Чтобы получить льготы для лиц, осуществляющих электронную торговлю, необходимо сначала встать на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица и направить в органы государственных доходов уведомление о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности.
На основании полученных сведений от налогоплательщиков, банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, лиц, осуществляющих пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами, а также выписанных налогоплательщиком ЭСФ, будет производиться автоматизированный камеральный контроль по соблюдению норм законодательства.