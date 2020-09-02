Какие направления обозначил Кульгинов в работе акимата по Посланию Президента

Общество
Фото пресс-службы акимата Нур-Султана
Аким столицы Алтай Кульгинов провел актив города по реализации Послания Главы государства и обозначил ряд направлений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

Первое. Сокращение госаппарата

В текущем году штат госаппарата будет сокращен на 10%, в следующем году – на 15%. Сокращение пройдет с учетом цифровизации и оптимизации госфункций.
В целях реализации принципа "полиция в шаговой доступности" штат участковых увеличим на 224 единицы, откроем более 40 участковых пунктов.
Оптимизация местного бюджета составила более 36 млрд тенге. Высвободившиеся средства направили на важные сферы: поддержку реального сектора экономики и развития инфраструктуры – 26 млрд тенге, социальную сферу – более 10 млрд тенге. До конца года проведем оптимизацию еще ряда предприятий и передачу объектов в доверительное управление.

Второе. Экономическое развитие в новых реалиях

Глава государства обозначил 7 основных принципов нового экономического курса нашей страны. Для поддержки промышленности и МСБ государством были предоставлены налоговые послабления, отсрочены платежи, дана возможность рефинансирования кредитов на льготных условиях. Совместно с профильными госорганами проведем работу по обеспечению госсубсидирования процентных ставок до 6% по всем действующим кредитам МСБ.

Третье. Усиление работы по развитию промышленности, обработке собственной продукции и привлечению инвестиций

Долю местного содержания по проектам ДКЗ доведем до 90%.
Возобновление региональных инвестсоветов показало положительные результаты: поддерживаем проекты, которые нужны горожанам и городу, с каждым инвестором будем работать индивидуально, продолжим работы по снижению адмбарьеров. По использованию потенциала МФЦА подписан соответствующий меморандум.

Четвертое. Стабилизация цен на социально значимые товары

В столице сформирован стабфонд, проведены работы по льготному кредитованию торговых сетей – в проекте "оборотный механизм" участвует ряд крупных торговых сетей и рынков. На эти цели мы выделили более 3,6 млрд тенге. Таким образом, оказывается поддержка участникам рынка, стабилизируются цены на социально значимые продукты.

Пятое. Жилищный вопрос

На сегодня за счет всех источников финансирования в городе строится более 3,5 млн кв. м жилья. Акцент делаем на сегмент доступного льготного жилья для социально уязвимых слоев населения.
В текущем году по поручению Главы государства объем строительства доступного жилья увеличен втрое. Работы также ведем совместно с Жилстройсбербанком, Казахстанской ипотечной компанией.

Шестое. Развитие системы здравоохранения

С учетом осеннего сезона ОРВИ и возможной накладкой с коронавирусом, медучреждения укомплектованы медикаментами, оборудованием, средствами защиты. Данные работы проводятся на регулярной основе. Кроме того, ведутся работы по строительству и по обеспечению инфраструктурой ряда медорганизаций.

Седьмое. Сфера образования

В текущем году построим в два раза больше школ, чем в прошлом, это 12 учебных заведений. Шесть из них уже открыты. Готовим задел на следующие годы – в 2021 году построим и введем в эксплуатацию еще 12 школ на 20 тыс. ученических мест. В текущем году по «Дорожной карте занятости» отремонтируем 26 объектов образования.
Учитывая дистанционное обучение, компьютерами и роутерами в первую очередь обеспечиваем детей из малообеспеченных семей. Был принят закон «О статусе педагога», с 1 января 2020 года увеличена зарплата педагогов на 25%. Особое внимание будет уделено работе по ограждению детей от кибербуллинга.

Восьмое. Развитие массового спорта

Средства, выделяемые на профессиональный спорт, будут направлены на развитие детского и юношеского спорта – на развитие массового спорта. Практически завершены работы по благоустройству 150 дворов, где также есть зоны для занятия спортом. Ведем строительство четырех крупных физкультурно-оздоровительных комплексов, конноспортивного манежа для реабилитации детей с особыми потребностями. Кроме того, также проведем капремонт в СК "Казахстан", "Толкын", стадиона им. Мунайтпасова и ряда других спортивных учреждений.

Девятое. Улучшение экологии

Главными источниками загрязнения воздуха являются: выхлопы автотранспорта, ТЭЦ и стационары, частный сектор. Для улучшения экологии проводим ряд масштабных работ: первое – это исторический проект Елбасы – газификация города. Уже в текущем отопительном сезоне отапливаться газом смогут жители ЖМ "Железнодорожный", "Промышленный", "Коктал-1", "Коктал-2", часть домов ЖМ "Агрогородок", "Юго-Восток".
В начале текущего года на линию запустили порядка 100 электроавтобусов. Преимущества – экологичность и отсутствие выбросов вредных веществ в окружающую среду. Кроме того, за счет частных средств количество электроавтобусов будет увеличено.
В текущем году высадили более 33 тыс. деревьев, что на 40% больше чем в 2019 году. Немаловажным является создание экопарков на прилегающих территориях озер Талдыколь и Майбалык. Данные местности могут стать центром для развития экотуризма с сохранением и увеличением биоразнообразия.

Десятое. Цифровизация

В рамках цифровизации из 160 госуслуг сегодня автоматизированы 133 (83%). До конца года в электронный формат будут переведены 100% госуслуг. Кроме того, ведутся работы по оцифровке всего города: инженерные сети, создание геоинформационного портала, автоматизация услуг в сфере ЖКХ и т.д. Также реализуем проект "Безопасный двор".

Одиннадцатое. Реализация концепции "Слышащего государства"

Приемы граждан проводятся на регулярной основе. В прошлом году было принято свыше 11 тыс. человек. Также для эффективной обратной связи открыт центр поддержки института семьи "Жануя", подчеркнул аким столицы Алтай Кульгинов.

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