Экономика
Какие направления проинвестируют за счет свободных пенсионных средств – МНЭ РК
Ксения Воронина
В соответствии с поручением Главы государства свободные пенсионные накопления в 2016 году – всего в сумме 1 450,0 млрд тенге, с учетом переходящих остатков 2015 года 400,0 млрд тенге, – будут инвестированы по трем направлениям. Об этом на заседании Правительства сообщил глава МНЭ РК Ерболат Досаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как пояснил министр, Национальным банком будут приняты меры по повышению эффективности денежно-кредитной политики, оздоровлению кредитных портфелей БВУ, дедолларизации экономики, а также повышению прозрачности небанковских обменных пунктов и мониторинга валютных операций юридических лиц.

"Свободные пенсионные накопления будут инвестированы по следующим направлениям: 350,0 миллиарда тенге – на финансирование дефицита республиканского бюджета в 2016 году. До 500 миллиардов тенге будет направлено на конвертацию в иностранную валюту для инвестирования на внешних рынках в целях обеспечения диверсификации портфеля ЕНПФ и повышения доходности пенсионных накоплений граждан. Также 600 миллиардов тенге (41% от свободных пенсионных накоплений) – на приобретение обусловленных облигаций БВУ и национальных холдингов", – огласил Досаев.

По мнению главы МНЭ РК, предлагаемое распределение оптимально обеспечивает максимальную отдачу от пенсионных активов и гарантирует сохранность инвестиций.

"В интересах вкладчиков выделение пенсионных активов ЕНПФ будет осуществляться исключительно на условиях рыночной процентной ставки. Для эффективного и транспарентного использования средств ЕНПФ основные условия и механизмы реализации проектов, финансируемых за счет средств ЕНПФ, будут рассмотрены на Совете по управлению пенсионными активами при НБ РК", – отметил он.

Досаев также подчеркнул, что предложения по направлениям инвестирования пенсионных накоплений являются временным решением на 2016 год. Прозрачность использования пенсионных накоплений будет обеспечена публичным раскрытием информации о результатах инвестирования средств ЕНПФ.

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