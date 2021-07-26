Какие нарушения были выявлены в ходе выборов акимов в Казахстане

Политика
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Фото: inform.kz
В РОО «Центр непартийного наблюдения за выборами» подвели итоги работы на выборах акимов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».   

«РОО «Центр непартийного наблюдения за выборами» принял активное участие в наблюдении за выборами акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов 25 июля. В день голосования с 7:00 утра более 2 тысяч наблюдателей центра приняли участие в наблюдении за голосованием на 1845 избирательных участках во всех областях республики, включая самые отдаленные избирательные участки», - отметил на брифинге председатель центра Толеген Кунадилов.

В работу Центра непартийного наблюдения по мониторингу выборов в регионах также были привлечены 95 НПО-партнеров. При РОО «Центр непартийного наблюдения за выборами» работал ситуационный центр, где обработаны и проанализированы данные, поступившие из регионов. На постоянной основе поддерживалась оперативная связь с региональными штабами наблюдателей и проведена координация работы с руководителями филиалов в 14 областях.

«Все наблюдатели были допущены на участки в соответствии с действующим выборным законодательством, а также требованиями санитарно-эпидемиологических норм. Наблюдателями отмечена высокая явка электората. Жалоб на работу избирательных комиссий и отрицательных отзывов не поступало, серьезных нарушений на избирательных участках не зафиксировано», - сказал Толеген Кунадилов.



Большая часть нарушений носила технический характер и оперативно устранялась членами избирательных комиссий на местах. Среди выявленных нарушений: попытки отдельных граждан проголосовать за членов своей семьи; вход в кабину для голосования по два человека; желание некоторых граждан получить бюллетень без удостоверяющего документа; отдельные факты несоблюдения социальной дистанции.

«Всего нашими наблюдателями зафиксировано 12 подобных нарушений. В целом, они не повлияли на законность и прозрачность избирательного процесса», - подчеркнул Толеген Кунадилов.

По его словам, не вызвал нареканий и процесс подсчёта голосов. Наблюдатели присутствовали до конца избирательного процесса. Наблюдателями отмечена гласность и прозрачность процедуры подсчета.


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