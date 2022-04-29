Какие наши годы?

– Ногу выше, выше! Вы сможете!

– Не могу, хоть режьте! Я уже старая для таких выкрутасов…

Диалог – стандартная зарисовка для каждого моего фитнес-занятия. Тебя тянут, гнут, заставляют делать то, на что, как ты предполагала, твой организм не способен. На что-то у него, и правда, не хватает ни выдержки, ни физических данных, и тогда приплетается возраст. «Я уже не в том возрасте!» – выносит женщина вердикт.

Звучит, с одной стороны, как игривая попытка нарваться на комп­лимент или как минимум оправдать нежелание выгнуться дугой. А с другой – приговор самой себе. И если, не дай бог, никто не скажет наперекор фразе про старость, то в голове остается: «Значит так и есть».

Вот этот самоэйджизм – отвратительное качество, скажу я вам. У нас и так в обществе ни шатко ни валко с уважением личных мотивов и желаний – только дай повод обсудить с мотивировкой «Ой, ну вот куда полезла!».

Хочешь в 60+ записаться на танцы – «с ума сошла, в твоем-то возрасте». Тут же напомнят, что не солидно даме в элегантном возрасте по паркету ногами скользить, да и вообще можно упасть и обязательно что-то сломать. А в «таком возрасте» с переломами шутки плохи.

Не хочет дама на пенсии сидеть дома и ищет работу хотя бы для души – опять «чего ты выдумываешь?». Пришла пенсия – покупай платок на голову, рядись в тело­грейку (кости наверняка от старости ноют), пеки пирожки внукам, ты свое отработала, дай дорогу молодым.

Самое печальное, что старить женщин начинают чуть ли не со студенческих времен. Не вышла замуж, не родила «вовремя» детей – часики тикают. Вышла, родила – «давайте сразу за вторым, возраст поджимает». Кому он жмет? И где конкретно?

Так и выходит, что женщины сами себя начинают загонять в «возраст» раньше времени. Помню, в годы студенчества работала я репетитором английского языка, все свободное от учебы время подтягивала школяров по предмету. А тут как-то звонит мне женщина, обрисовывает задачу – выйти на хороший разговорный уровень за два-три месяца и говорит: «Ну что, возьметесь со мной, взрослой теткой, заниматься?»

Взялась. Приехала на первое занятие и обалдела: «взрослая тетка» – 28-летняя красавица. Бывшая гимнастка, руководительница компании. Ну какая тетка?! Сколько занимались, столько я недоумевала: откуда такое отношение к своему возрасту? Мне вот сейчас прилично больше, чем моей тогдашней ученице, и я ну никак не могу воспринимать себя «теткой».

Но опять-таки, как не привыкать старить себя саму, если со всех сторон тебе напоминают, что что-то уже не по возрасту? Недавняя жалоба из Интернета: соседка исподтишка засняла из окна, как две девушки-студентки катаются на дворовом балансире. «Сломают, испортят, да и куда таким коровушкам кататься?» – возопила блюстительница порядка и возрастного соответствия. Комментаторы предложили женщине расслабиться и попробовать прокатиться самой – вспомнить молодость. И отстать от девчонок: еще хватит им забот в жизни, а пока молодые, пусть им будет легко. Им наверняка еще припомнят их возраст, только в ином контексте, при устройстве на работу: для работодателя они окажутся слишком молодыми и неопытными. Вот вам и палка о двух концах: на качелях веселиться – «ты старая», а на работу принять – «молоко на губах не обсохло, какой из тебя работник?».