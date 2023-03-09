Какие новые требования, права и обязанности для госслужащих принял Парламент РК

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Сенат на пленарном заседании принял поправки по вопросам государственной службы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев, основная цель документа - реализация комплекса мер по совершенствованию госслужбы в стране. Законопроектом предусматривается внесение поправок в 1 кодекс и 3 закона.

Во-первых, предусматривается введение в законодательство понятия «контрактные служащие».

«Глава государства поручил в концепции развития госуправления ввести институт контрактных служащих. Они не относятся к категории госслужащих. Это позволит в период реализации отраслевых проектов привлечь специалистов со специальным образованием. Срок контракта – не более одного года. Конкретные правила и порядок в отношении контрактных служащих будут установлены соответствующим постановлением правительства», - пояснил глава АГДС.

Во-вторых, предусматривается введение ротационной выплаты.

«Как известно, в 2016 году была введена ротация госслужащих, его цель – обмен опытом между регионами, всестороннее совершенствование опыта служащего и профилактика коррупции. В соответствии с действующим законодательством служащему, которого ротируют в другой регион, должно быть предоставлено временное жилье. Однако из-за нехватки служебных квартир ротируемые служащие вынуждены арендовать жилье на собственные средства. Это приводит к тому, что многие служащие отказываются от ротации. Внедрение ротационной выплаты направлено на восполнение этих пробелов. Следует отметить, что РБК одобрила вопрос выделения необходимых средств на 2023-2025 годы на введение ротационной выплаты», - пояснил Жазыкбаев.

Также внесены поправки по вопросам удаленной работы.

«В пандемию тенденция всесторонней цифровизации показала возможность удаленной работы, а также применения гибкого графика работы. Общие нормы по данному вопросу были включены в Трудовой кодекс в 2021 году. Однако, учитывая специфику госаппарата, на госслужбе эти вопросы должны быть четко и детально урегулированы. В этой связи, конкретный порядок работы на госслужбе дистанционной работы и гибкий график работы будет устанавливаться соответствующим приказом агентства», - сказал глава АГДС.

Кроме того, внесены изменения в обязательный порядок отработки выпускников академии госуправления. В соответствии с действующим законодательством, служащий госоргана, поступивший на обучение в академию госуправления, после обучения должен в обязательном порядке отработать в этом органе.

«То есть, в течение года служащий не может перейти в другой госорган. Это ограничивает возможность госслужащего, снижает мотивацию в повышении своих знаний. В этой связи предлагается отменить данное требование и оставить требование об отработке на госслужбе выпускником академии в целом на 3 года», - сказал Жазыкбаев.

В соответствии с действующим законодательством, каждый госорган утверждает свое штатное расписание самостоятельно. Однако количество руководителей и исполнителей не регулируется. В результате встречаются случаи, когда на одного руководителя иногда приходится только 1 или 2 исполнителя, а в некоторых органах число руководителей даже превышает число исполнителей. В этой связи в целях исключения таких пробелов, предлагается регулировать численность руководителей и исполнителей приказом агентства.

Кроме того, предусматривается передача полномочий по утверждению порядка исчисления стажа работы госслужащего для зарплаты агентству. Зарплата госслужащего зависит от стажа его работы. Таким образом в настоящее время постановлением правительства утвержден порядок исчисления соответствующего стажа работы в рамках политики передачи полномочий от правительства центральным органам, предлагается передать полномочия по закреплению данного порядка агентству.

Предусматривается внесение дополнений в отношении увольнения политического служащего в связи с утратой доверия. В соответствии с законом, политический служащий является служащим, ответственным за реализацию политических задач, то есть, ответственность, возложенная на политического служащего, велика. В этой связи по поручению АП вводится институт освобождения от должности политического служащего, ненадлежащим образом исполняющего свои полномочия в связи с утратой доверия. Решение о таком освобождении принимается только главой государства.

Предусматривается осуществление контроля за правильным соблюдением графика работы в госорганах.

«В феврале были внесены поправки в КоАП, и рассмотрение административных дел о незаконном нарушении графика работы в госорганах переданы АГДС. Ранее такие дела рассматривались инспекцией труда при акиматах. Данная поправка вводится в действие с 1 апреля. В этой связи, законом о госслужбе за агентством закрепляется функция контроля за правильным соблюдением графика работы в госорганах", - сообщил спикер.

В соответствии с действующим законодательством, система оплаты труда госслужащих и порядок выплаты им вознаграждения утверждается правительством, его разрабатывает МНЭ. В целях соблюдения единой политики в области стимулирования госслужащих, рекомендуется в обязательном порядке согласовывать акты в области оплаты труда с агентством.