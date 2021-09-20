Какие объекты начали подключать к отоплению в Нур-Султане

Фото: astana.gov.kz
В городе Нур-Султане по заявке начали подключать к отоплению социальные объекты: медицинские учреждения, объекты образования, детсады и другие. Готовность социальных объектов составляет 100%. В акимате под руководством акима столицы Алтая Кульгинова состоялось совещание по отопительному сезону, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима столицы.    

Отопительный сезон в городе стартует в полной мере, когда среднесуточная температура +10 градусов (и ниже) сохранится в течение 5 дней. Тем не менее, по заявке от потребителей к отоплению начали подключать социальные объекты города. Кроме того, определены источники подключения к отоплению новых объектов, проводится проверка мощностей.

Также продолжаются работы по газификации жилых массивов, модернизации теплоэлектроцентралей, переводу водогрейных котлов ТЭЦ на газ. Для жителей частного сектора определены компании, которые реализуют уголь во всех районах города. Для недопущения ажиотажа и спекуляций на складах в достаточном объеме имеется топливо.

