Какие ограничения будут действовать в дни празднования Құрбан айт в Нур-Султане
Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова подписала постановление об ограничительных мероприятиях в дни празднования Құрбан айт в Нур-Султане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
Согласно подписанному документу, жителям и гостям города запрещается проведение и участие в массовых мероприятиях, посвящённых празднованию Құрбан айт, в том числе на дому.
"Обеспечить запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе коллективной молитвы «Айт намаз», включая мероприятия на открытом воздухе на территории мечетей", - говорится в постановлении санврача столицы.
Кроме того, проведение обряда жертвоприношения будет организовано в режиме онлайн посредством сайта qurban2021.kz, в специально отведенных местах (убойных пунктах). При этом необходимо соблюдать усиленные санитарно-противоэпидемические, санитарно-профилактические мероприятия, социальную дистанцию и обеспечить обязательное ношением масок, исключив массовое скопление людей.
Документ вступает в силу со дня подписания.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
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