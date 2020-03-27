Какие ограничения вводятся из-за короновируса в столице сообщил Кульгинов

Общество
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Екатерина Елисеева
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал какие ограничения вводятся в городе из-за распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Как вы знаете, количество заболевших продолжает расти, к сожалению, есть летальный исход. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким скончавшейся. Врачи сделали все возможное. Это еще раз подтверждает то, насколько опасна инфекция и как важно соблюдать все меры безопасности. Эту больницу мы закрыли на карантин, некоторых врачей положили на карантин. Еще один объект на карантине – автобусный парк №1", – сообщил спикер. 

По его словам, в ходе мониторинга выявлено, что работник оказался контактным по коронавирусу. Для обеспечения безопасности сотрудников и жителей города автопарк закрыли. Провели дезинфекцию всей территории и автобусов.

"Без жестких мер – нам не удастся замедлить и остановить инфекцию. Поэтому с 30 марта по 5 апреля общественный транспорт приостанавливается! Проведем тотальную проверку работников автобусного парка. После праздничных выходных мы заметили большой наплыв людей на улице. Для того, чтобы создать условия для самоизоляции, решением госкомиссии с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей неделей. За исключением работы медиков, правоохранительных органов, коммунальных служб и сотрудников, обеспечивающих жизнедеятельность города. Мы поможем с транспортом тем, кто на передовой в борьбе с инфекцией.", – дополнил аким. 

Также он отметил, что ограничивается выход граждан из дома, за исключением: приобретения продуктов, лекарств и получения медуслуг, либо на работу - деятельность которых разрешена.

"Здесь хочу сказать, что это уже не рекомендация. А требование Чрезвычайного положения, которое каждый из нас должен соблюдать. Улицы города будут патрулировать службы. Сейчас чем больше вы находитесь в обществе, тем выше риск заболеть. Безответственное отношение не должно стоить кому-то жизни или здоровья. Для пенсионеров, которые состоят на диспансерном учете и получают амбулаторное лекарственное обеспечение, с 25 марта начали доставлять на дом лекарства и средства защиты, также организовали доставку продуктов. Заявки будут приниматься через службу iKomek 109. Продуктовые магазины продолжат работать", – продолжил Кульгинов. 

Кроме того, несовершеннолетним запрещается находиться на улице без сопровождения взрослых. С 6 апреля обучение школьников переводится в онлайн-формат.

"Закрыты все общественные места: парки, скверы, набережные, уличные детские игровые площадки и иные места отдыха граждан. Дорогие друзья, жители столицы! Дисциплина – гражданский долг каждого. Альтернативы строгой дисциплине нет! Не ждите, когда кто-то из ваших близких заболеет или когда станет слишком поздно. Берегите себя и своих близких! Спасибо", – заключил Алтай Кульгинов. 


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