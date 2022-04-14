АО ДБ «Альфа–Банк» дали время до 6 мая завершить операции и сделки с контрагентами, которые напрямую ограничиваются в связи с наложенными санкциями. Между тем срок завершения сделок с ДБ АО «Сбербанк» продлевается еще на три месяца – до 12 июля 2022 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«В соответствии с генеральной лицензией управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) о включении Альфа-Банк в список SDN, непосредственной датой введения санкций является 6 мая 2022 года. Указанный период до 6 мая текущего года специально предусмотрен лицензией OFAC для того, чтобы у банка было время провести работу по завершению операций и сделок с контрагентами, которые напрямую ограничиваются в связи с наложенными санкциями», – сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка РК.

К таким операциям относятся расчеты в иностранной валюте, переводы через международные платежные системы, использование корреспондентских счетов американских банков и другие.

Между тем сообщается, что все казахстанские банки имеют возможность работать с Альфа-Банком до эффективной даты вступления санкций и осуществлять переводы в пользу казахстанских клиентов Банка.

«В период до 6 мая и после эффективной даты вступления санкций клиентам «Альфа-Банк Казахстан» будут доступны операции в тенге и рублях: снятие наличных в банкоматах, переводы денег в тенге, оплата коммунальных услуг, мобильной связи и другие платежи за услуги», – отметили в пресс-службе финрегулятора.

Между тем, по данным ведомства, управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выпустило генеральную лицензию, согласно которой продлевается срок завершения сделок с ДБ АО «Сбербанк» еще на три месяца – 13 апреля до 12 июля 2022 года.

Это означает, что в течение указанного периода Сбербанк продолжит функционировать в штатном режиме, то есть клиентам банка будут доступны операции с платежами и переводами в тенге и рублях (налоги, пошлины, социальные отчисления и др.) без каких-либо ограничений по суммам.

Банки являются участниками системы обязательного гарантирования депозитов, что гарантирует сохранность средств граждан в пределах лимитов, установленных законодательством Республики Казахстан.