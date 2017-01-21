Какие первые распоряжения сделал Трамп на посту президента США
Талгат Исенов
Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий учреждениям "снизить регулирование" в ожидании отмены введенной 6 лет назад системы здравоохранения (известной как "Обамакер"). Он также направил в Сенат предложения по назначениям на посты в своей администрации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на bbc.com.
Дональд Трамп в соответствии со своими предвыборными обещаниями намерен как можно быстрее отменить проведенную предыдущим главой государства Бараком Обамой реформу, вызвавшую массу споров.
Реформа здравоохранения 2010 года, получившая неформальное название "Обамакер", предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку.
Благодаря этой реформе сейчас медицинской страховкой обладают на 20 млн американцев больше. В результате если до реформы страховку имели около 85% граждан США, то сейчас ею обладают примерно 91% жителей Штатов.
Подавляющее большинство обладателей новой страховки получают дотации от государства. Чтобы казна могла себе это позволить, "Обамакер" обязывает всех американцев завести себе медстраховку – в противном случае они платят штраф, сейчас составляющий в среднем 995 USD в год.
В ходе избирательной кампании Трамп неоднократно обещал в первые же дни после вступления в должность отменить "Обамакер".
Инаугурация 45-го президента США состоялась накануне.