Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане

Изменения не затронут профильные пособия детям с инвалидностью и людям с инвалидностью I и II групп

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 января 2027 года в Казахстане изменятся правила назначения отдельных государственных пособий. Однако для некоторых получателей предусмотрены исключения: они сохранят право на выплаты независимо от материального положения семьи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Ранее Kazpravda.kz сообщала, что с нового года при назначении 14 видов государственных пособий начнут учитывать уровень социального благополучия семьи. Для этого будет использоваться Цифровая карта семьи, которая собирает сведения из государственных баз данных о занятости, доходах, жилищных условиях, имуществе и кредитных обязательствах.

По результатам оценки семьи распределят по пяти категориям: «А» — высокий уровень благополучия, «В» — состоятельный, «С» — удовлетворительный, «D» — экономически уязвимый и «Е» — экономически и социально уязвимый.

Семьям категорий «А» и «В» отдельные пособия назначать не будут, за исключением предусмотренных законодательством случаев. При этом для ряда получателей государственная поддержка сохранится независимо от присвоенной категории.

«Общая категория благополучия семьи никоим образом не влияет на назначение профильных государственных пособий детям с инвалидностью, а также лицам с инвалидностью I и II групп», — заявили в Минтруда.

Такие же исключения предусмотрены для круглых сирот при назначении пособия по случаю потери кормильца, а также для награжденных многодетных матерей, которые уже получают пенсию по возрасту.

Это означает, что перечисленные категории граждан сохранят право на соответствующие выплаты, даже если их семья по результатам оценки будет отнесена к наиболее обеспеченным категориям «А» или «В».

Вместе с тем новые правила затронут некоторые другие виды социальной поддержки, включая выплаты гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособными лицами. Условия их назначения будут зависеть от конкретного вида пособия.

В Минтруда подчеркнули, что важно различать пособия по инвалидности и выплаты по уходу. Новые правила не означают отмену всех мер поддержки, связанных с инвалидностью или семейным положением.

Напомним, изменения коснутся 14 видов государственных пособий. При этом порядок назначения остальных 22 видов выплат, финансируемых из республиканского бюджета, останется прежним.