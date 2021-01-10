Какие правонарушения произошли за период выборов, рассказали в МВД РК

Общество
Жанат Тукпиев
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Заместитель министра внутренних дел РК Арыстангани Заппаров на брифинге в СЦК рассказал, что за период выборов произошло несколько незначительных инцидентов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Большинство участков завершили свою работу. Комиссиями начат подсчет голосов. Сотрудники полиции продолжают нести службу в усиленном режиме. Помимо охраны общественного порядка, они задействованы в обеспечении сохранности бюллетеней и протоколов и их доставлении в районные и областные комиссии", – сказал Заппаров.

В целом, по его словам, за период выборов существенных правонарушений не зарегистрировано за исключением незначительных инцидентов.

"К примеру, по актам председателей комиссий в разных городах за нарушение санитарных ограничений, воспрепятствование работе, правил нахождения на избирательных участках в принудительном порядке удалены 10 наблюдателей. Имело место попытка организации незаконных шествий и митингов, а также призыва к участию в них. Данные граждане МИО и прокуратурой неоднократно предупреждались о незаконности акции и необходимости ее прекращения. Поэтому сотрудники были вынуждены доставить в органы полиции для разбирательств. После проведения профилактических бесед все доставленные были отпущены. К административной и уголовной ответственности никто не привлекался", – подчеркнул заместитель министра.

Также он сообщил, в каких регионах страны имели место нарушения общественного порядка.

"В Мангистауской области – совершение мелкого хулиганства гражданином в состоянии алкогольного опьянения. Он разбил крышку урны. Появление на избирательном участке нетрезвого гражданина было в Нур-Султане, а в Алматы один из блогеров мешал работе членов комиссии", – подытожил Заппаров.

В 20.00 голосование на выборах в Казахстане официально завершилось.

По данным ЦИК, в 12 регионах сегодня работали 8 141 избирательных участков.

Всего 10 января было открыто 10 060 избирательных участков, в том числе при представительствах страны в иностранных государствах - 66 избирательных участков в 53 странах.

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