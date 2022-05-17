Какие причины имеет нынешняя конституционная реформа в Казахстане

Дело всех и каждого

Предлагаемые конституционные новеллы интересны не только экспертам и правоведам, но и молодому поколению.

Вчера Комиссия по правам человека при Президенте РК вновь провела «круглый стол», посвященный конституционным реформам. Формат мероприятия, когда спикеры ведут беседу прос­тым и понятным языком, представляет очевидный интерес не только для экспертов, глубоко разбирающихся в вопросах реформирования, но и для простых граждан, представителей СМИ.

Открывая форум, председатель Экспертного совета комиссии профессор Сергей Ударцев отметил, что нынешняя конституционная реформа имеет свои внутренние и внешние причины. Это не случайное, не спонтанное мероприятие, а требование времени, когда мир вошел в период преобразований.

– Необходимо укрепление менее развитых, более слабых элементов для формирования сильного правового государства, это общемировая тенденция. Неслучайно для нашей страны выбран вариант развития в русле демократизации, «слышащего государства». Как показали январские события, как показал опыт предыдущего развития, именно эти ослабленные точки необходимо усиливать для повышения безопасности страны,– подчеркнул спикер.

В числе основных преобразований, которые потребовали проведения конституционной реформы, Сергей Ударцев назвал необходимость перехода от суперпрезидентской республики к президентско-парламентской, реально устойчивой; прекращение периода президентского двуумвирата, когда действующий президент не имеет части основных полномочий, связанных с безопас­ностью страны, и они остаются у бывшего президента; восстановление частично утраченного доверия населения к власти и развитие демократизации системы выборов в законодательные органы. Эксперт поддержал изменения, направленные на модернизацию системы разделения властей, укрепление Парламента и повышение ответственности и потенциала оперативности в кризисных ситуациях Правительства, снова напомнив о январских событиях: Правительство в условиях забюрократизированной системы не было активно, оно не было сильным, когда надо было проявить себя.

Напомнил Сергей Ударцев и о том, что это уже третья отечественная Конституция, на которой особенно сильно сказались поправки 2017 и 2019 годов.

– Видимо, следующий шаг, я имею в виду в перспективе, – уже не просто внесение изменений, а новая редакция или принятие новой Конституции. Но сегодня говорить об этом нет нужды, сейчас стоит вопрос оперативного решения целого ряда вопросов, которые назрели, – подытожил свое выступление правовед.

О серьезности грядущих конституционных изменений высказался и секретарь комиссии Тастемир Абишев. Он отметил, что все реформы направлены на демократическое развитие нашего государства, общества, чтобы люди, независимо от национальности и гражданства, имели право обращаться в Конституционный суд.

– Теперь обратиться туда смогут и наши граждане, и граждане иностранных государств, постоянно или временно проживающие на нашей территории, и кандасы, и трудовые мигранты, и беженцы. Это соответствует международным стандартам и исключает принцип дискриминации, которая, согласно Конституции, у нас запрещена, – прокомментировал спикер.

Профессор, член Комиссии по правам человека Еркин Онгарбаев отметил в своем выступлении важность выхода Главы государства из партии «AMANAT». Тем самым, считает спикер, дано понять, что никакая политическая партия не должна обладать монополией на власть.

Затронул профессор и тему повышения роли Парламента.

– Было много споров касательно мажоритарно-пропорциональной системы, но это мы все уже проходили, когда-то у нас была чисто мажоритарная система, потом пропорциональная, сейчас переходим к балансу, позволяю­щему учитывать интересы и партийного устроительства, и электората. Приветствую, что в Мажилисе больше не будет квот, они «переехали» все в Сенат, но и Мажилис теперь будет принимать законы. А учитывая, что за мажилисменов теперь будут голосовать граждане, они будут представлять мнение и пожелания народа, тем самым повышая свою значимость и ответственность, – уверен Еркин Онгарбаев.

Очень положительно смотрит на реформы и Раиса Юрченко, судья Верховного суда в отставке.

– Мы живем в такое интерес­ное время – все встрепенулись, проходит застойное состояние. Что отрадно: не только старшее поколение стало сравнивать, как было, как есть сейчас и как будет, но и молодежь активизировалась. Чем обернутся изменения в Конституцию интересно всем, – рассуждала профессор.

По мнению Раисы Юрченко, референдум сейчас крайне актуален.

– Если предположить возможность новой редакции Конституции, то ее написание займет, возможно, годы, чтобы вышло все по уму; а вопросы стоят перед нашим обществом неотложные, требую­щие разрешения уже сегодня, – отметила спикер, вновь переходя к теме, которая ее, как бывшую судью, волнует больше всего – возвращение Конституционного суда.

– Конституционный совет оказался узкой калиткой возможностей обратиться к кому-то по каким-то очень определенным вопросам. Конституционный же суд – широко распахнутая дверь, приглашающая любого. Но вмес­те с тем возникают и воп­росы. Конституционный суд – это специализированный суд? Или это своего рода над-суд, и будет ли он входить в общую систему? Не станет ли он надстройкой над другими судами, верховодя ими? Не должно быть такого, чтобы Конституционный суд стал выше остальных судов, он должен четко знать пределы своих полномочий, – задавала вопросы эксперт, отмечая, что и в отношении судей КС могут возникнуть нюансы.

Какие требования будут предъявляться к судьям КС? Что будет приниматься во внимание? Будут ли они назначаться безальтернативно? Будет ли в приоритете ученая степень, важна ли обширная практика?

– Я думаю на опережение, мне интересно, как это будет претворяться в жизнь, – объяснила свой интерес Раиса Юрченко.

Согласна с доводами своих коллег и Светлана Жаркенова, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Евразийского национального университета. Со своей стороны спикер озадачилась вопросом: как так вышло, что Казахстан, огромная по территории страна, не имеет своего министерства транспорта?

– Министерство индустрии и инфраструктурного развития занимается вопросами транспорта и дорог в том числе. Но среди разнооб­разия компетенций конкретно эти сферы там просто растворяются. Считаю, что вопросы, связанные с реформами властных отношений, помогут пересмотреть и проблемы, связанные с оптимизацией управления страной. Как мы будем развивать экономику страны, если тот же национальный железнодорожный перевозчик – сам себе оператор? – спрашивала правовед.

В целом участники встречи вновь сошлись во мнении, что реформы крайне своевременны, а референдум – дело всех и каждого, кто готов к переменам и кто думает о будущем своей страны.