Какие пригородные автобусы возобновили движение в Астане
Транспорт
127
12 пригородных маршрутов возобновили движение в городе Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал iKOMEK109.
По состоянию на 12:00 возобновлено движение пригородных маршрутов №№ 300, 304, 305, 306, 307, 310, 311, 312, 313, 318, 322, 326. Движение автобусы начинают с города согласно утвержденному расписанию.
Таким образом, сейчас на линии автобусы 300, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 310, 311, 312, 313, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 326.
Когда снова начнут ходить маршруты 308, 309, 315, 316, 317, 327, сообщат дополнительно.