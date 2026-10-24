Какие продукты подешевели и подорожали за неделю в Казахстане

Экономика

По данным Минторговли, продовольственная инфляция второй месяц подряд снижается - на уровне 0,1%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане второй месяц подряд наблюдается снижение цен на продовольственные товары. Ситуацию на рынке и меры по сдерживанию инфляции обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина, передает Kazpravda.kz.

По данным Министерства торговли и интеграции, продовольственная инфляция сохраняет отрицательную динамику на уровне минус 0,1%. При этом рост цен на социально значимые продукты с начала года составил 1,8%, тогда как за аналогичный период прошлого года показатель достигал 8,3%.

За последнюю неделю заметнее всего подешевел сахар - на 2,4%. Цены на лук снизились на 1,7%, яблоки и морковь - на 0,9%, рис - на 0,5%, баранину - на 0,4%.

Стоимость хлеба, макарон, сливочного масла, соли и чая за отчетную неделю осталась без изменений.

«По информации Министерства торговли и интеграции, продовольственная инфляция снижается второй месяц подряд, сохраняя дефляционный тренд на уровне -0,1%. Существенный вклад в замедление роста цен вносят социально значимые товары. С начала года рост цен на них составил 1,8% против 8,3% за аналогичный период прошлого года - в 4,6 раза меньше», - сообщили в Министерстве торговли и интеграции .

Вместе с тем с наступлением холодов начали дорожать отдельные виды овощей. За неделю огурцы прибавили в цене 4,6%, капуста и помидоры - по 3,7%, картофель - 2,4%.

Чтобы сдержать стоимость тепличных овощей зимой и весной, власти планируют заключить меморандум с производителями.

Одним из способов стабилизации цен остаются сельскохозяйственные ярмарки, где жители могут покупать продукты напрямую у фермеров. Напомним, с 17 по 27 октября во всех регионах Казахстана проходят акции Bereke Fest и Republic Day. В них участвуют 649 торговых объектов, предлагающих товары повседневного спроса и продукты питания со скидками до 50%.

#цены #продукты #инфляция

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