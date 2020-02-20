Какие проекты по улучшению качества жизни на селе реализуют в ВКО
Особое внимание в ВКО уделяется улучшению качества жизни на селе, ведь там проживает около 40% населения региона. Об этом рассказал аким ВКО Даниал Ахметов на отчетной встрече с населением, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.
В минувшем году в рамках спецпроекта "Ауыл – ел бесігі" было реализовано 8 проектов в 4 опорных населённых пунктах: Глубокое, Кокпекты, Курчум, Урджар на 3,5 млрд тенге. В рамках данных проектов выполнены работы по среднему ремонту улиц в указанных селах, начато строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов (Кокпекты, Курчум, Урджар) и Дома культуры (поселок Глубокое).
В 2020 году планируется реализация 54 проектов в 20 сёлах на 7,2 млрд тенге. Всего 116 опорных сел области вошли в спецпроект и получат господдержку.
Глава региона подробно рассказал о разработанных программах развития приграничных Курчумского, Катон-Карагайского, Зайсанского, Тарбагатайского и Урджарского районов на 2020-2024 годы. На эти цели в течение 5 лет из всех источников планируется направить более 207 млрд тенге. Инвестиции вложат в развитие предпринимательства и туризма, агропромышленного комплекса, жилищного строительства и инженерно-коммуникационной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной сферы.
В результате за счёт реализации проектов будут созданы новые рабочие места. Доступ сельских населённых пунктов к централизованному водоснабжению в этих районах увеличится в среднем до 94%, доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии – до 86%.