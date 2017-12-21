Общество
Какие районы Астаны газифицируют в ближайшие годы
В акимате Астаны рассказали о том, в каких районах столицы будут установлены новые станции регазификации сжиженного природного газа (СПГ), передает Inform.kz.

"Есть поручение по газификации столицы независимо от того, будет ли магистральный газ или нет. Есть проект станций регазификации (СПГ – прим. автора). ТОО "Global Gaz" планирует поставить шесть станций регазификации. Первую станцию "Туран" уже поставил, теперь оно хочет вторую станцию на 2018 год, которое будет установлено в районе аэропорта. Оттуда будет газифицирован поселок Пригородный, микрорайон Family Village, сам международный аэропорт. Эти микрорайоны мы охватим", – сказал руководитель управления энергетики Астаны Бактыбек Жапаев на пресс-конференции.

Также стоит задача по газификации юго-восточного района столицы.

"Вопрос по нему стоит, ТОО готовы его газифицировать. Должны построить станцию "Индустриальная" в поселке Железнодорожный и оттуда трубопровод протянут до юго-востока. Выделены участки. Реализовывать начнем по аэропорту (проект по станции регазификации СПГ – прим. автора) на следующий год, проектирование начнется во втором квартале 2018 года и начнется строительство станции. В 2018-2019 годы начнется строительство станции "Индустриальная", строительство будет длиться год", – отметил глава горуправления.

По словам Бактыбека Жапаева, стоимость одного кубометра сжиженного природного газа, который поставляется из России компанией Global Gas Group, составляет для потребителей столицы 110 тенге.

"На сегодня пока такая цена рассчитана на ТОО, но они зашли на субсидирование по ГЧП, находится на рассмотрении в МНЭ. В конце января должны получить положительное или отрицательное заключение, в этом случае газ будет стоить 35 тенге за куб", – сказал он.

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