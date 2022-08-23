Фото: МИИР РК
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Какие региональные аэропорты будут субсидировать в Казахстане

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана прошло совещание по субсидированию региональных аэропортов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР.

Заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Ардак Утепов в рамках министерского проекта «Ашық сағат алаңы» провел онлайн-совещание по вопросам субсидирования региональных аэропортов с участием представителей Ассоциации гражданской авиации Казахстана акиматов, региональных аэропортов, акиматов областей и НПП «Атамекен».

Во время встречи с заинтересованными сторонами обсуждены инициированные МИИР законодательные поправки, направленные на финансовую поддержку региональных аэропортов.

По информации Ардака Утепова, поправки в проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам транспорта», предусматривающие введение механизмов субсидирования местных аэропортов, которые не обеспечивают достаточный уровень доходов для покрытия операционных затрат, уже одобрены Правительством и направлены в Мажилис Парламента.

После принятия поправок субсидированию будут подлежать аэропорты, находящиеся в коммунальной собственности, с пассажиропотоком менее 200 тысяч пассажиров в год.

«Ряд аэропортов сталкивается с финансовыми трудностями. Это может повлиять на обеспечение безопасности полетов, поскольку из-за нехватки средств не проводятся мероприятия по обновлению технических средств. В этой связи нами разработаны поправки. Учитывая, что они могут быть приняты в ближайшее время, нам предстоит разработать новые правила субсидирования аэропортов. Поэтому считаем необходимым провести совместное обсуждение с аэропортами, Вссоциацией гражданской авиации и НПП «Атамекен», – сказал зампред КГА.

Он добавил, что мероприятия по субсидированию аэропортов также предусмотрены в национальном проекте «Сильные регионы – драйверы развития страны».

«В результате поддержки в комплексе экономических и социальных программ развития регионов у аэропортов появится возможность для развития инфраструктуры и человеческих ресурсов. В дальнейшем это окажет положительное влияние на рост пассажиро-, и грузопотока», – отметил спикер.

Участникам мероприятия была предоставлена возможность озвучить либо направить консолидированные предложения по содержанию новых правил и механизму субсидирования региональных аэропортов.

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