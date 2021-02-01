Какие регионы остаются в "красной" зоне по COVID-19 в Казахстане
Четыре региона остаются в "красной" зоне по COVID-19 в Казахстане. Об этом свидетельствуют данные матрицы эпидемиологической ситуации в Казахстане на 1 февраля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В "красной" зоне: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
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В "желтой" зоне: г. Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская области.
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В "зеленой" зоне – все остальные регионы.
Согласно матрице, Казахстан находится в "желтой" зоне.