Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане

Переход к новой системе управления жилым фондом несет немало рисков.

В 2019-м внесением изменений в законодательство по вопросам жилищно-коммунального хозяйст­ва был введен принцип «один дом – одно ОСИ». Однако еще в законе 1997 года, в который за время его действия внесли более 60 поправок, эта формула уже значилась, и при желании собственники квартир могли избрать подобную форму управления жилым фондом. Зачем разработчик решил вводить данную норму в жизнь принудительно, непонятно.

На стадии разработки хотели следовать принципу «один дом – один счет – один цифровой след». С цифровизацией не получилось сразу: в регионах из-за проблем со скоростным Интернетом не удалось запустить приложения для общедомовой коммуникации.

Далее. При рассмотрении проек­та закона в Парламенте не были учтены особенности многоэтажных жилых домов (МЖД), а ведь их содержание напрямую зависит от года постройки, состояния сетей, процента износа. Чем дольше экс­плуатируется МЖД, тем большая сумма нужна на его содержание. Соответственно, будут увеличены тарифы, целевые и одномомент­ные аварийные сборы, и все это ляжет на плечи собственников.

Тем более уже сейчас неплательщики агитируют жильцов не платить в КСК, мол, их и так скоро уберут, а ОСИ и ПТ начнут работу с нуля, хотя это не так. Поэтому во многих домах миллионные долги, что резко затрудняет проведение ремонтно-восстановительных работ.

В настоящее время остро стоит вопрос о подготовке жилья к следующему отопительному сезону. Кто будет заключать договоры с тепловиками, проводить ремонтные работы на тепловых узлах, отвечать за бесперебойное отопление в зимнее время?

Тридцатиградусный мороз спросит жестко. Не исключена возможность разморозить дом, поставить под удар жизнедеятельность наших граждан и их детей. А ремонтировать кровлю летом кто будет? Ведь в июле КСК заставят отдать ключи от объектов.

Право обслуживания передается сервисным компаниям. Уже появились такие «сервисники», не имеющие ни персонала, ни материально-технической базы, ни финансового капитала. Они, как посредники, собираются нанимать на стороне случайных сезонных рабочих для выполнения работ, отсюда и качество ремонта, и гарантия. По закону, кстати, сервисные компании не несут никакой ответственности.

Вызывает опасение и такой момент: при прекращении работы КСК в госорганах остаются их БИН, ЭЦП, банковские счета. При регистрации ОСИ появляются новые, и это на одном и том же объекте. Когда понадобятся деньги на фасад, кровлю, лифты, по какому счету они будут списаны, неизвестно.

Даже в крупных городах выявляются грубейшие факты, несущие риски. А что творится в регионах? Поэтому мы просим срочно отозвать закон на доработку, а именно – оставить все обслуживающие организации и параллельно, по желанию собственников, создавать ОСИ и ПТ. Изначально в законопроекте была прописана именно такая формулировка, но при рассмотрении в Сенате остались только ОСИ и ПТ в обязательном порядке.

Данный вопрос имеет политический характер, так как будут затронуты интересы огромной массы людей, чье жилье может прийти в негодность. И тогда это повлечет за собой обоснованные волнения среди людей.

Письменное обращение мы подали в Администрацию Президента РК, где указали, что исполнение данного закона несет за собой большие риски. Акиматы, местные монополисты – «Астана-Теплотранзит», «Астанаэнергосбыт», «Су арнасы», «Спец Автотранспорт» – уже в растерянности. В некоторых домах созданные ОСИ, проработав два-три месяца, побросали свои дела, так как вся ответственность, вплоть до уголовной, при форс-мажорных обстоятельствах ложится на них. Люди не справились, испугались. А дома остались бесхозными. При авариях жильцы звонят напрямую в акимат, в службу 109.

В течение года в столице уже происходили форс-мажорные ­обстоятельства, в частности, были пропущены сроки подготовки к отопительному сезону. Из-за не­грамотности председателей ОСИ, которые думали, что будут только составлять протоколы собраний, а не контролировать работу теплового и водного узла, электрической щитовой, следить за уровнем воды в колодцах, состояние технических сетей осталось бесконтрольным.

В одном случае даже возникла угроза взрыва теплового узла из-за неграмотного управления. Пос­ле таких мытарств 3–4 ОСИ и ПТ сложили свои полномочия. Теперь страдают жильцы, а дома постепенно приходят в аварийное состояние.

Реформа правильная в том, чтобы собственники квартир осознали и взяли на себя всю ответственность за содержание многоквартирного дома. Но как она претворяется на практике, большой вопрос. Если бы КСК и ИП, которые имеют большой опыт, могли бы работать параллельно с ОСИ и ПТ, можно было бы сравнивать, оказывать помощь друг другу, делать выводы. И главное, не появлялось бы столько «липовых» сервисных компаний.