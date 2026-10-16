Какие семьи относятся к категориям C, D и E – разъяснение Минтруда

Общество
Дана Аменова
корреспондент

Минтруда продолжает разъяснение порядка определения уровня социального благополучия семей и домохозяйств посредством Цифровой карты семьи (ЦКС). Категория C, D и E  отражают различия в материальном и социальном положении семей – от удовлетворительного уровня благополучия до экономически и социально уязвимого состояния, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Категория C соответствует удовлетворительному уровню благополучия. К ней относятся семьи со средним достатком, которые обеспечивают основные повседневные потребности. Например, члены семьи работают, имеют собственное жилье и автомобиль. При этом наличие работы или имущества не означает, что семья не нуждается в отдельных мерах государственной поддержки. Ее положение оценивается по совокупности материальных и социальных обстоятельств.

Категория D характеризует экономически уязвимое положение. Такие семьи испытывают материальные трудности. При оценке могут учитываться отсутствие постоянной работы у трудоспособных членов семьи, просроченные кредитные обязательства и недостаточная обеспеченность жильем. Сочетание нескольких неблагоприятных факторов отражается на итоговой оценке благополучия. Для этих семей наряду с социальными выплатами важны меры содействия трудоустройству и обучению.

Категория E отражает экономически и социально уязвимое положение. Это семьи, которым необходима первоочередная государственная поддержка. Как правило, они сталкиваются одновременно с несколькими серьезными трудностями: недостатком средств для обеспечения основных потребностей, отсутствием собственного жилья, длительной просрочкой по кредитам и ограниченными возможностями самостоятельно улучшить свое положение. В таких домохозяйствах могут отсутствовать трудоспособные члены семьи.

"При этом ни один отдельно взятый показатель не определяет категорию семьи автоматически. Наличие квартиры или автомобиля не означает высокий уровень благополучия, так же как отдельное кредитное обязательство само по себе не свидетельствует об экономической уязвимости. Для определения категории учитывается общая картина материального и социального положения домохозяйства", - говорится в сообщении.

Цифровая карта семьи использует сведения государственных информационных систем. Оценка включает 59 показателей, характеризующих финансовое положение, занятость, жилищные условия, имущество, транспорт, кредитные обязательства, наличие бизнеса, земельных участков и сельскохозяйственных активов. Отдельно учитывается социальная устойчивость семьи: состав и возраст ее членов, наличие детей, пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Категория социального благополучия не закрепляется за семьей навсегда. При изменении жизненных обстоятельств, материального положения, состава семьи или имущественной обеспеченности оценка пересматривается на основании актуализированных сведений. Пересчет состава семьи и уровня ее благополучия осуществляется ежемесячно.

При выявлении неточных или устаревших сведений гражданам необходимо обратиться в уполномоченный орган, который ведет соответствующий учет. После корректировки информация поступает в Цифровую карту семьи и учитывается при очередной оценке.

Напомним, при применении принципа нуждаемости семьи категорий C, D и E сохраняют право на соответствующие государственные пособия при соблюдении установленных условий их назначения.

Главная задача комплексной оценки – учитывать реальные жизненные обстоятельства семей и обеспечивать адресное предоставление государственной помощи. Особое внимание должно уделяться гражданам, которые не могут самостоятельно справиться с трудной жизненной ситуацией.

Ранее Минтруда разъясняло, кто относится к семьям с высоким и состоятельным уровнями благополучия (категориям А и В).

#Минтруда #семьи #категория

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