Какие школы и когда перейдут на пятидневку в Казахстане

Со следующего года все школы в Казахстане, за исключением школ с трехсменным обучением, переходят на пятидневный формат работы. Об этом сообщил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов во время выступления на августовской конференции-2022, передает Kazpravda.kz.

«Мы приняли решение: со следующего года все школы, за исключением школ с трехсменным обучением, переходят на пятидневный формат работы. Это касается и директоров школ, и завучей, и учителей, и всех работников.

Мы считаем, что учителя должны в субботу отдыхать, находиться со своими детьми», – заявил Аймагамбетов.

Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря увеличению продолжительности учебного года и сокращению учебной нагрузки.