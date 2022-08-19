Фото: Kazpravda.kz
Образование
Какие школы и когда перейдут на пятидневку в Казахстане

Со следующего года все школы в Казахстане, за исключением школ с трехсменным обучением, переходят на пятидневный формат работы. Об этом сообщил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов во время выступления на августовской конференции-2022, передает Kazpravda.kz.

«Мы приняли решение: со следующего года все школы, за исключением школ с трехсменным обучением, переходят на пятидневный формат работы. Это касается и директоров школ, и завучей, и учителей, и всех работников.

Мы считаем, что учителя должны в субботу отдыхать, находиться со своими детьми», – заявил Аймагамбетов.

Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря увеличению продолжительности учебного года и сокращению учебной нагрузки.

Популярное

Все
Хорошие люди
Живые страницы
Металлический штырь вытащили из головы ребенка акмолинские врачи
Почему психолог назвал пациентку зажравшейся
Тест для родителей на определение готовности ребенка к школе
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 августа
О чем пишут на заборах разных стран?
Почему астроночь лучше чем кино
Тайга и степь, древность и современность, этническая кухня и народные ремесла – такой туризм развивают в Риддере
И снова здравствуйте!
Как обрести дзэн? Маршрут у каждого свой
Мама, не травоядная я!
Остались только сильнейшие
Гостевой брак - это хорошо или плохо?
Каждому свое
Есть на поесть?
Алма салат, или Лакомое яблочко
Хочу увидеть Туркестан!
Он был легендой
Это не постапокалиптический триллер и не страшная сказка о нелегальных мигрантах. Это туристы добираются до природных сокровищ Казахстана
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 августа
От начальников поездов "Тулпар-Тальго" требовали деньги за покровительство по службе
Дело из архива: как кызылординская конопля в Москву попадала?
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Старик и песня
В нынешнем году исполняется 15 лет «Подарку Сталину» – первой картине из Казахстана, открывавшей многие престижные международные кинофестивали
Сагинтаев получил ещё одну должность
Военнослужащая обвинила командира в домогательствах: Минобороны объявило результаты расследования
Домашний питомец дважды спас приютивших его хозяев
Нурсултан Назарбаев: Новая мечеть олицетворяет основополагающую идею ислама о мире и толерантности
Цены на услуги частных предпринимателей не регулируются никак и никем
Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии Главной мечети столицы
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
Три человека погибли в ДТП на трассе в Карагандинской области
В Казахстане наметился подъем интереса к государственному языку, считает известный популяризатор казахского языка Канат Тасибеков
Дизтопливо на 14,6 млн тенге пыталось незаконно продать ТОО в Алматы
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление

Читайте также

Правительство , Образование
Республиканская августовская конференция прошла в Казахстане
Образование
В программу "Артспорт" внесут изменения
Образование
Гвардеец Анатолий Галкин овладел в армии государственным яз…
Образование
Казахский стал родным

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]