Какие штаммы гриппа циркулируют в Казахстане

Представитель Министерства здравоохранения Казахстана на брифинге в СЦК рассказала, какими штаммами гриппа рискуют заразиться казахстанцы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Роза Кожапова сообщила, что ежегодно в период с октября по апрель отмечается сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом

«По данным ВОЗ, согласно прогнозу, в этот эпидемический сезон будут актуальны 3 штамма вируса – A (H1N1), A (H3N2) и B», - сказала спикер.

По ее данным, с 1 октября в стране зарегистрировано более 764 тысяч случаев ОРВИ: заболеваемость – на уровне аналогичного периода прошлого года. Зарегистрирован 521 лабораторно подтвержденный случай гриппа, в том числе среди детей до 14 лет – 179, среди беременных – 106.

Помимо гриппа в Казахстане циркулируют и негриппозные вирусы: риновирус, парагрипп, коронавирус, аденовирус, бокавирус и метапневмовирус», – заявила Роза Кожапова.

Эффективной мерой защиты, акцентировала она, является вакцинация. Она также рекомендует ограничить посещение мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений, проветривать помещение, использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук, носить медицинские маски и ограничить контакты с больными людьми.