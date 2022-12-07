Какие штаммы КВИ циркулируют в Астане

Главный санврач Астаны Жанна Пралиева на брифинге в акимате рассказала, каким штаммом коронавируса чаще всего заражаются жители столицы, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Пралиева привела данные исследования лаборатории молекулярно-генетических исследований Филиала Национального центра экспертизы по Астане.

«Результаты показали, что доминирующий генетической линией в циркуляции вируса SARS-CoV-2 является Omicron, который был определен в 79% исследованных образцов г. Астаны. Также обнаружена новая для Казахстана субгенетическая линия BQ.1.1 – неофициальное название «Цербер» штамма Omicron.

Анализируя данные по CОVІD-19, а также обнаружения нового штамма «Цербер», можно сделать вывод, что уровень заболеваемости будет наблюдаться с тенденцией повышения», – отметила спикер.

Свои слова она обосновала тем, что новый штамм коронавируса – «Цербер», считается ответвлением одного из предыдущих вариантов – омикрона, и, по мнению экспертов, отличается высокой заразностью.

«Симптомы у новой мутации ковида те же, что и у ОРВИ: высокая температура, ломота в суставах и слабость. При этом специалисты утверждают, что особой опасности для жизни человека «Цербер» не несет», – заверила санврач.

Также, по ее словам, в городе циркулируют негрипозные вирусы: бокавирус, риновирус, аденовирус, парагрипп, метапневмовирус, микст инфекция (два и более вируса), а также вирус гриппа В, отнесенные к генетической линии В/Victoria (Виктория), что соответствует вакцинному штамму.