Какие штаммы КВИ циркулируют в Нур-Султане

Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова на брифинге в акимате рассказала, какие штаммы коронавируса циркулируют в столице, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в городе ухудшилась и остается напряженной.

"Если с 22 июня по 5 июля было зарегистрировано 414 случаев КВИ, то за последние две две недели – с 6 июля по 19 июля - зарегистрировано уже 3 970 случаев коронавируса. Тем самым уровень заболеваемости увеличился в 9,5 раза. Выявление новых случаев достигло 586 в сутки. По новой матрице оценки эпидемиологической ситуации город приближается к "желтой" зоне", – сообщила спикер.

Она отметила, что в июне было проведено молекулярно-генетическое исследование 30 положительных проб заболевших КВИ.

"Результаты генотипирования показали, что 6 из 30 (20%) образцов принадлежат к генетической линии BA.1 Omicron, 9 из 30 (30%) образцов принадлежат к генетической линии ВА.5 Omicron, 15 из 30 (50%) образцов принадлежат к генетической линии ВА.2 (стелс-омикрон). На сегодняшний день доминирующей генетической линией остается ВА.2 стелс-омикрон. Как нам известно, штамм омикрон с подвидами характеризируется высокой контагиозностью, заражению подвержены все возрасты. Однако более подвержены лица от 20 до 30 лет. Также он более заразен, чем дельта", – дополнили Бейсенова.

Также она сообщила, что клиническими симптомами омикрона являются усталость, головная боль и повышение температуры тела.