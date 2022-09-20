Фото: primeminister.kz
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Какие соглашения подписаны между Казахстаном и ОАЭ в рамках визита Смаилова

В ходе официального визита в Объединенные Арабские Эмираты Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с заместителем Премьер-министра – министром Администрации Президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Алихан Смаилов отметил, что между Казахстаном и ОАЭ налажен конструктивный политический диалог и достигнут образцовый уровень двустороннего сотрудничества, чему способствуют регулярные контакты на самом высоком уровне.

«Объединенные Арабские Эмираты – основной торгово-экономический партнер Казахстана в регионе. Эмираты сохраняют лидирующую позицию среди арабских стран по товарообороту с нашей страной», — подчеркнул Премьер-министр.

Так, по итогам 2021 года взаимный товарооборот составил $709 млн с увеличением почти на 50% по сравнению с предыдущим годом.

«Это впечатляющий результат, но при этом мы можем приложить совместные усилия по дальнейшему расширению номенклатуры взаимной торговли», — сказал Алихан Смаилов.

Он также отметил, что в последние годы наблюдается последовательный рост притока инвестиций из ОАЭ в Казахстан. По итогам прошлого года этот показатель вырос на 43% и достиг $250 млн. Динамичный тренд сохраняется и в текущем году.

«Мы видим значительный потенциал для наращивания и углубления инвестиционного сотрудничества в таких отраслях, как горно-металлургический комплекс, сельское хозяйство, нефтехимия, энергетика, геология. Данные сферы соответствуют нашим стратегическим приоритетам», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В этой связи на рассмотрение шейху Мансуру бен Заиду Аль Нахаяну был передан перечень перспективных инвестиционных проектов на общую сумму более $6,5 млрд. При этом Алихан Смаилов акцентировал внимание собеседника на пяти наиболее крупных проектах в промышленности, энергетике, банковском секторе и сельском хозяйстве, в том числе по созданию совместного венчурного фонда, строительству сахарного завода и запуску производства кальцинированной соды.

«Правительство Казахстана настроено на углубление и укрепление взаимовыгодного сотрудничества с ОАЭ по всем направлениям», — заключил Алихан Смаилов.

По итогам встречи подписан ряд двусторонних межведомственных документов в сферах экологии, торговли, культуры и образования.

В свою очередь шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян подчеркнул особую значимость проходящего визита для укрепления и расширения сотрудничества между странами.

Он отметил, что Казахстан является одним из ведущих партнеров ОАЭ в Центрально-Азиатском регионе и выразил заинтересованность в реализации совместных проектов в банковской сфере и сельском хозяйстве, в том числе по производству сахара и молочной продукции.

Шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян выразил надежду, что нынешний визит главы казахстанского Правительства будет способствовать продвижению отношений между странами на более высокий уровень.

Популярное

Все
Microsoft может открыть IT-лабораторию в Казахстане
Покушения на демократические устои нет!
Телефона под подушкой не страшимся, но опасаемся станции на многоэтажке...
Фильм казахстанского режиссера Эмира Байгазина выдвинут на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»
Асфальт сам себя не положит
Покушения на демократические устои нет!
Рожден делать добро
Мурат Габдусалимов, известный в Атырау мастер по изготовлению луков, стрел и щитов, занял второе место на турнире по стрельбе из традиционного лука, проходившего в местности Бугац (Венгрия)
Гран-при проходит в Астане
Отдушка для сероводорода
Все для Справедливого Казахстана
Трудовой конфликт решен, почта работает в штатном режиме. Через две недели – контрольная встреча по итогам деятельности созданной рабочей группы
Народная любовь
Тарифы, налоги, бюджет
С учетом антропогенной нагрузки
«Шерстяной» путь
За дело берется «Кибершериф»
Сто лет оды творчества
«Барыс» снова на коне
Крепкая броня
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Реформатор с большой буквы
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Тору перевели на казахский язык
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Указ Президента Республики Казахстан
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Переименование столицы Казахстана в Астану: депутаты маслихата поддержали предложение
"Мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости" – Си Цзиньпин
Статью Президента Токаева опубликовал американский журнал The National Interest
Конституционный Совет принял решение по обращению Токаева
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 сентября
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Казахстан не будет отправлять миротворцев в Армению
Автомобильные номера в Казахстане теперь должны иметь специальные элементы
Разбавленный водой спирт на 18,5 млн тенге пытались продать в Казахстане
VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий начал свою работу в Нур-Султане
Обращение Токаева принял в работу Конституционный совет
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Тонкая красная нить инфоцыганства
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила

Читайте также

Международное сотрудничество , Правительство
Алихан Смаилов дал интервью одному из крупнейших изданий ОАЭ
Экономика , Общество
Озвучен средний размер пенсии в Казахстане на сентябрь
Президент , Международное сотрудничество , Экономика
Президент принял участие в работе казахско-американского ин…
Президент , Международное сотрудничество
Токаев провел серию встреч с руководителями крупных америка…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]