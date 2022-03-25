По данным АО «Центр развития трудовых ресурсов» (далее – ЦРТР), в феврале 2022 года на Электронной бирже труда (далее – ЭБТ) было размещено 72,3 тыс. вакансий и 54,6 тыс. резюме. Так, в феврале количество вакансий выросло на 5,9%, а число опубликованных резюме снизилось на 22,2% в сравнении с январем 2022 года, сообщает Kazpravda.kz.

Если в январе текущего года количество резюме, размещенных соискателями, превышало количество вакансий на 1,9 тыс., то уже в феврале разрыв между вакантными позициями и лицами, ищущими работу, составил 17,7 тыс. в пользу вакансий. По сравнению с предыдущим месяцем количество вакансий на ЭБТ выросло на 4 тыс., а резюме сократилось на 15,6 тыс.

«При этом спрос на неквалифицированные трудовые ресурсы не подвергался сильным изменениям, в то время как предложение сократилось на 33% в сравнении с прошлым месяцем. Наибольший прирост спроса на квалифицированные кадры наблюдался на водителей автомобилей и автобусов, фасовщиков, слесарей по ремонту технологических установок и монтажников технологического оборудования. А меньше вакансий в сравнении с прошлым месяцем было размещено для учителей иностранного языка, каменщиков, операторов call-центра и электриков в строительстве», – рассказала управляющий директор ЦРТР Александра Молчановская.

Как и в предыдущие периоды, на ЭБТ среди квалифицированного персонала наблюдался острый дефицит охранников (703 резюме против 1452 вакансий), медицинских сестер/братьев (811 резюме и 1554 вакансии), воспитателей (705 резюме и 1441 вакансия). В то же время отмечен избыток среди юристов, социальных работников, учителей физической культуры.

«По дефицитным кадрам также можно отметить региональный дисбаланс. Так, наибольшая нехватка охранников наблюдалась в гг. Алматы и Нур-Султан, в то время как в Мангистауской области их в избытке. Аналогичная ситуация распределения по регионам складывается также и для среднего медицинского персонала, а также воспитателей. Однако, примечательным является избыток медицинских сестер/братьев в Туркестанской области и Шымкенте при общем дефиците таковых почти во всех регионах», – рассказала Александра Молчановская.

В феврале работодатели предлагали наибольшую заработную плату для руководящих позиций, по данной профессиональной группе можно было найти работу с предложением от 540 тыс. тенге в месяц. Также к высокооплачиваемым профессиям в феврале, судя по спросу, можно отнести тренеров (занимающихся тренингами, переподготовкой и повышением квалификации) – им было предложено 525 тыс. тенге в среднем в месяц, маркшейдеров – 513 тыс. тенге, корпоративных специалистов – 474 тыс. тенге, инженеров по подготовке производства – 419 тыс. тенге.

Как и ранее, наибольший спрос сформирован малыми, средними и крупными предприятиями – 85% всего спроса. А предложение труда в гендерном разрезе практически равнозначно: доля резюме женщин составила 51% от общего предложения на ЭБТ.

Таким образом, по прошествии месяца наблюдается возобновление экономической активности среди работодателей. При этом спрос и предложения по вакансиям и резюме в разрезе профессий на рынке не меняется значительно – по-прежнему в тренде средний медицинский персонал и работники дошкольных учреждений.