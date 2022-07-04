Какие страны покупают казахстанские обработанные товары – список

Товарооборот Казахстана за январь-апрель 2022 года составил $39,7 млрд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.
При этом товарооборот Казахстана по обработанным товарам за январь-апрель 2022 года составил $19,4 млрд, что на 19,8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($16,2 млрд).
География экспорта обработанных товаров – 103 государства.
|
тыс. долл. США
|
янв-апр 2021
|
янв-апр 2022
|
Общий итог
|
5 566 284,5
|
7 485 539,3
|
Китай
|
1 302 645,5
|
1 527 048,3
|
Россия
|
1 145 236,9
|
1 349 238,0
|
Узбекистан
|
489 796,8
|
655 389,9
|
Турция
|
317 691,8
|
526 740,0
|
Канада
|
27 489,3
|
312 746,0
|
Япония
|
117 256,3
|
272 446,2
|
Великобритания
|
303 498,6
|
264 637,3
|
ОАЭ
|
235 220,3
|
239 388,5
|
Нидерланды
|
173 643,6
|
231 172,4
|
Афганистан
|
108 737,6
|
224 853,9
|
Кыргызстан
|
157 510,2
|
162 260,9
|
Индонезия
|
40 410,6
|
145 536,1
|
Украина
|
104 057,1
|
140 817,0
|
Таджикистан
|
164 031,1
|
138 736,0
|
США
|
91 533,3
|
136 171,9
|
Франция
|
39 847,4
|
121 441,2
|
Италия
|
45 766,7
|
115 120,4
|
Германия
|
88 957,4
|
91 590,3
|
Румыния
|
26 253,6
|
78 592,4
|
Алжир
|
25 465,2
|
55 993,9
|
Азербайджан
|
27 374,0
|
55 817,3
|
Туркменистан
|
32 490,8
|
46 560,3
|
Марокко
|
11 321,3
|
42 546,7
|
Испания
|
19 596,6
|
39 152,0
|
Польша
|
28 595,1
|
38 545,7
|
Индия
|
18 496,8
|
37 201,3
|
Чехия
|
28 573,2
|
33 406,4
|
Швеция
|
7 608,3
|
33 196,9
|
Южная Корея
|
49 004,2
|
31 961,5
|
Болгария
|
13 975,8
|
30 547,9
|
Монголия
|
13 129,3
|
30 370,9
|
Греция
|
26 386,7
|
30 051,9
|
Аргентина
|
18 557,4
|
27 023,4
|
Бельгия
|
36 850,5
|
20 139,2
|
Бразилия
|
6 197,3
|
19 318,8
|
Вьетнам
|
27 773,0
|
18 030,9
|
Беларусь
|
18 316,2
|
17 831,4
|
Хорватия
|
14 600,7
|
13 933,3
|
Израиль
|
6 898,5
|
12 264,1
|
Швейцария
|
24 225,0
|
12 144,3
|
Грузия
|
10 020,1
|
9 708,9
|
Египет
|
1 589,0
|
9 373,9
|
Литва
|
8 246,3
|
9 225,5
|
Гонконг
|
3 588,6
|
8 729,4
|
Пакистан
|
8,7
|
8 226,2
|
Дания
|
4 610,4
|
5 581,3
|
Венгрия
|
3 338,6
|
5 369,7
|
Эстония
|
1 536,7
|
4 860,0
|
Сербия
|
693,4
|
4 706,3
|
Албания
|
3 138,6
|
4 361,0
|
Латвия
|
2 130,7
|
4 215,2
|
Бенин
|
108,4
|
3 908,0
|
Чили
|
2 109,0
|
3 152,4
|
Австралия
|
2 479,7
|
3 115,4
|
Финляндия
|
1 783,7
|
2 638,0
|
Молдова
|
2 227,5
|
2 443,3
|
Австрия
|
164,7
|
1 937,5
|
Армения
|
2 056,9
|
1 834,4
|
Саудовская Аравия
|
1 432,4
|
1 488,6
|
Тайвань
|
33 515,5
|
1 303,6
|
Южная Африка
|
1 546,0
|
1 287,6
|
Доминиканская Республика
|
3 212,4
|
1 160,9
|
Танзания
|
10,9
|
811,3
|
Таиланд
|
11 640,3
|
704,0
|
Мексика
|
3 807,9
|
656,5
|
Словакия
|
297,3
|
598,6
|
Босния и Герцеговина
|
|
578,5
|
Норвегия
|
390,7
|
573,9
|
Словения
|
4 039,9
|
380,0
|
Малайзия
|
547,3
|
346,1
|
Иран
|
2 752,5
|
282,7
|
Ирак
|
100,9
|
211,5
|
Багамские Острова
|
|
195,0
|
Мальта
|
1 634,6
|
189,8
|
Иордания
|
|
170,1
|
Нигерия
|
4,7
|
164,9
|
Сингапур
|
192,7
|
162,2
|
Колумбия
|
7,5
|
141,0
|
Оман
|
14,3
|
139,1
|
Катар
|
62,2
|
134,2
|
Сальвадор
|
108,9
|
74,4
|
Кувейт
|
29,8
|
71,9
|
Папуа-Новая Гвинея
|
|
49,3
|
Бахрейн
|
21,8
|
47,8
|
Филиппины
|
4 375,3
|
47,5
|
Боливия
|
|
46,8
|
Тринидад и Тобаго
|
752,3
|
33,1
|
Гана
|
167,7
|
28,9
|
Кот-д'Ивуар
|
19,0
|
26,4
|
Судан
|
|
19,2
|
Ливан
|
13,3
|
16,5
|
Мавритания
|
|
9,7
|
Португалия
|
1,2
|
7,8
|
Тунис
|
|
7,3
|
Перу
|
2,4
|
6,4
|
Бруней
|
10,9
|
6,1
|
Ангола
|
50,4
|
4,1
|
Ирландия
|
0,0
|
2,0
|
Замбия
|
|
1,5
|
Демократическая Республика Конго
|
|
0,8
|
Республика Конго
|
|
0,4
|
Куба
|
|
0,1