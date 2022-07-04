Какие страны покупают казахстанские обработанные товары – список

Товарооборот Казахстана за январь-апрель 2022 года составил $39,7 млрд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

При этом товарооборот Казахстана по обработанным товарам за январь-апрель 2022 года составил $19,4 млрд, что на 19,8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($16,2 млрд).

География экспорта обработанных товаров – 103 государства.