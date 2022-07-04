Экономика , Транспорт
Какие страны покупают казахстанские обработанные товары – список

Товарооборот Казахстана за январь-апрель 2022 года составил $39,7 млрд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан. 

При этом товарооборот Казахстана по обработанным товарам за январь-апрель 2022 года составил $19,4 млрд, что на 19,8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($16,2 млрд).

География экспорта обработанных товаров – 103 государства.

тыс. долл. США

янв-апр 2021

янв-апр 2022

Общий итог

 5 566 284,5

 7 485 539,3

Китай

1 302 645,5

 1 527 048,3

Россия

1 145 236,9

 1 349 238,0

Узбекистан

 489 796,8

 655 389,9

Турция

 317 691,8

 526 740,0

Канада

 27 489,3

 312 746,0

Япония

 117 256,3

 272 446,2

Великобритания

 303 498,6

 264 637,3

ОАЭ

 235 220,3

 239 388,5

Нидерланды

 173 643,6

 231 172,4

Афганистан

 108 737,6

 224 853,9

Кыргызстан

 157 510,2

 162 260,9

Индонезия

 40 410,6

 145 536,1

Украина

 104 057,1

 140 817,0

Таджикистан

 164 031,1

 138 736,0

США

 91 533,3

 136 171,9

Франция

 39 847,4

 121 441,2

Италия

 45 766,7

 115 120,4

Германия

 88 957,4

 91 590,3

Румыния

 26 253,6

 78 592,4

Алжир

 25 465,2

 55 993,9

Азербайджан

 27 374,0

 55 817,3

Туркменистан

 32 490,8

 46 560,3

Марокко

 11 321,3

 42 546,7

Испания

 19 596,6

 39 152,0

Польша

 28 595,1

 38 545,7

Индия

 18 496,8

 37 201,3

Чехия

 28 573,2

 33 406,4

Швеция

 7 608,3

 33 196,9

Южная Корея

 49 004,2

 31 961,5

Болгария

 13 975,8

 30 547,9

Монголия

 13 129,3

 30 370,9

Греция

 26 386,7

 30 051,9

Аргентина

 18 557,4

 27 023,4

Бельгия

 36 850,5

 20 139,2

Бразилия

 6 197,3

 19 318,8

Вьетнам

 27 773,0

 18 030,9

Беларусь

 18 316,2

 17 831,4

Хорватия

 14 600,7

 13 933,3

Израиль

 6 898,5

 12 264,1

Швейцария

 24 225,0

 12 144,3

Грузия

 10 020,1

 9 708,9

Египет

 1 589,0

 9 373,9

Литва

 8 246,3

 9 225,5

Гонконг

 3 588,6

 8 729,4

Пакистан

 8,7

 8 226,2

Дания

 4 610,4

 5 581,3

Венгрия

 3 338,6

 5 369,7

Эстония

 1 536,7

 4 860,0

Сербия

 693,4

 4 706,3

Албания

 3 138,6

 4 361,0

Латвия

 2 130,7

 4 215,2

Бенин

 108,4

 3 908,0

Чили

 2 109,0

 3 152,4

Австралия

 2 479,7

 3 115,4

Финляндия

 1 783,7

 2 638,0

Молдова

 2 227,5

 2 443,3

Австрия

 164,7

 1 937,5

Армения

 2 056,9

 1 834,4

Саудовская Аравия

 1 432,4

 1 488,6

Тайвань

 33 515,5

 1 303,6

Южная Африка

 1 546,0

 1 287,6

Доминиканская Республика

 3 212,4

 1 160,9

Танзания

 10,9

 811,3

Таиланд

 11 640,3

 704,0

Мексика

 3 807,9

 656,5

Словакия

 297,3

 598,6

Босния и Герцеговина

 

 578,5

Норвегия

 390,7

 573,9

Словения

 4 039,9

 380,0

Малайзия

 547,3

 346,1

Иран

 2 752,5

 282,7

Ирак

 100,9

 211,5

Багамские Острова

 

 195,0

Мальта

 1 634,6

 189,8

Иордания

 

 170,1

Нигерия

 4,7

 164,9

Сингапур

 192,7

 162,2

Колумбия

 7,5

 141,0

Оман

 14,3

 139,1

Катар

 62,2

 134,2

Сальвадор

 108,9

 74,4

Кувейт

 29,8

 71,9

Папуа-Новая Гвинея

 

 49,3

Бахрейн

 21,8

 47,8

Филиппины

 4 375,3

 47,5

Боливия

 

 46,8

Тринидад и Тобаго

 752,3

 33,1

Гана

 167,7

 28,9

Кот-д'Ивуар

 19,0

 26,4

Судан

 

 19,2

Ливан

 13,3

 16,5

Мавритания

 

 9,7

Португалия

 1,2

 7,8

Тунис

 

 7,3

Перу

 2,4

 6,4

Бруней

 10,9

 6,1

Ангола

 50,4

 4,1

Ирландия

 0,0

 2,0

Замбия

 

 1,5

Демократическая Республика Конго

 

 0,8

Республика Конго

 

 0,4

Куба

 

 0,1

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