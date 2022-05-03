Какие трансграничные переводы казахстанцев попадают под налоговый контроль

О работе по противодействию выводу капитала за рубеж в части налогового администрирования рассказали в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, сообщает Kazpravda.kz.

«В рамках проводимой работы по противодействию выводу капитала за рубеж органы государственных доходов (по данным Национального банка РК о транзакциях свыше 50 тысяч долларов США) осуществляют налоговый контроль крупных трансграничных переводов граждан Казахстана (средняя сумма переводов превышает 100 млн тенге)», – сообщили в КГД.

На сегодняшний день проанализированы платежи с назначением «платежи за товары, недвижимость, ценные бумаги, доли участия» и сформированы уведомления по следующим направлениям:

1) по платежам и переводам на покупку товаров

- в части занижения доходов – когда сумма доходов, отраженных в декларациях, не соответствует суммам переводов на приобретение товаров, то есть возникает вопрос о занижении доходов от реализации приобретенных товаров.

При этом вопрос об определении источников происхождения средств не стоит, по установленным фактам таких требований со стороны сотрудников территориальных органов государственных доходов проведена соответствующая разъяснительная работа.

- о необходимости постановки на учет в качестве индивидуального предпринимателя, так как приобретение физическими лицами товаров за пределами Казахстана на системной основе имеет признаки предпринимательской деятельности.

2) по платежам и переводам на приобретение недвижимости, ценных бумаг и долей участия в уставном капитале юридического лица иностранного государства

В данном случае проводится контроль на предмет отражения в декларации по индивидуальному подоходному налогу (ф.240.00) сведений о наличии недвижимости, доли участия в уставном капитале, ценных бумаг, зарегистрированных за рубежом, а также на предмет возникновения имущественного дохода в связи с реализацией ценных бумаг.

Касательно системы CRS в комитете сообщили, что на сегодня с 18 странами-участниками ОЭСР начат обмен информацией о финансовых счетах, в рамках которых получаются данные об остатках денежных средств граждан РК на зарубежных банковских счетах.

«Наличие банковских вкладов за рубежом в сумме, превышающей 1000-кратный размер МРП, приводит к обязательству их отражения в декларации об активах и обязательствах (ф.250.00).

Таким образом, на сегодня единственным вопросом камерального контроля по указанным сведениям является отражение физическими лицами, которые вошли в систему всеобщего декларирования (государственные служащие и приравненные к ним лица и их супруги), таких сведений в декларациях», – пояснили в КГД.

В ведомстве уточнили, что указанные меры направлены на предоставление возможности самостоятельного устранения нарушений, в связи с чем в случае получения уведомления органов государственных доходов о выявленных нарушениях по результатам камерального контроля необходимо в течение 30 рабочих дней представить декларацию и (или) уплатить налоги, либо представить пояснение о несогласии с приложением подтверждающих документов.