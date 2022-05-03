Фото: Kazpravda.kz
Экономика , Общество
Какие трансграничные переводы казахстанцев попадают под налоговый контроль

О работе по противодействию выводу капитала за рубеж в части налогового администрирования рассказали в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, сообщает Kazpravda.kz.

«В рамках проводимой работы по противодействию выводу капитала за рубеж органы государственных доходов (по данным Национального банка РК о транзакциях свыше 50 тысяч долларов США) осуществляют налоговый контроль крупных трансграничных переводов граждан Казахстана (средняя сумма переводов превышает 100 млн тенге)», – сообщили в КГД.

На сегодняшний день проанализированы платежи с назначением «платежи за товары, недвижимость, ценные бумаги, доли участия» и сформированы уведомления по следующим направлениям:

1) по платежам и переводам на покупку товаров

- в части занижения доходов – когда сумма доходов, отраженных в декларациях, не соответствует суммам переводов на приобретение товаров, то есть возникает вопрос о занижении доходов от реализации приобретенных товаров.

При этом вопрос об определении источников происхождения средств не стоит, по установленным фактам таких требований со стороны сотрудников территориальных органов государственных доходов проведена соответствующая разъяснительная работа.

- о необходимости постановки на учет в качестве индивидуального предпринимателя, так как приобретение физическими лицами товаров за пределами Казахстана на системной основе имеет признаки предпринимательской деятельности.

2) по платежам и переводам на приобретение недвижимости, ценных бумаг и долей участия в уставном капитале юридического лица иностранного государства

В данном случае проводится контроль на предмет отражения в декларации по индивидуальному подоходному налогу (ф.240.00) сведений о наличии недвижимости, доли участия в уставном капитале, ценных бумаг, зарегистрированных за рубежом, а также на предмет возникновения имущественного дохода в связи с реализацией ценных бумаг.

Касательно системы CRS в комитете сообщили, что на сегодня с 18 странами-участниками ОЭСР начат обмен информацией о финансовых счетах, в рамках которых получаются данные об остатках денежных средств граждан РК на зарубежных банковских счетах.

«Наличие банковских вкладов за рубежом в сумме, превышающей 1000-кратный размер МРП, приводит к обязательству их отражения в декларации об активах и обязательствах (ф.250.00).

Таким образом, на сегодня единственным вопросом камерального контроля по указанным сведениям является отражение физическими лицами, которые вошли в систему всеобщего декларирования (государственные служащие и приравненные к ним лица и их супруги), таких сведений в декларациях», – пояснили в КГД.

В ведомстве уточнили, что указанные меры направлены на предоставление возможности самостоятельного устранения нарушений, в связи с чем в случае получения уведомления органов государственных доходов о выявленных нарушениях по результатам камерального контроля необходимо в течение 30 рабочих дней представить декларацию и (или) уплатить налоги, либо представить пояснение о несогласии с приложением подтверждающих документов.

 

Популярное

Все
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане
О погоде по Казахстану на 3-5 мая рассказали синоптики
Суд по запредельным счетам на тепло сложился в пользу жителей Петропавловска
Повышены максимальные ставки по депозитам в тенге
Токаев примет участие в мероприятиях ко Дню защитника Отечества и Дню Победы
Али Бектаев: Проведение референдума в Казахстане – историческое решение
Тростью и табуреткой: зверское избиение пожилой алматинки сыном шокировало Казнет
Ербола Назарбаева уволили из Антикора
Ставки вознаграждения по микрокредитам хотят изменить в Казахстане
Возможна ли отправка казахстанских миротворцев на Донбасс – ответ Минобороны
Сума Чакрабарти дал оценку антикризисным мерам Правительства Казахстана
В казахстанской системе спортивной подготовки ожидаются изменения
Тайные маршруты служебного авто
Кипр стал первой страной с полным охватом 5G
Касым-Жомарт Токаев: Мы никогда не отступим от принципа «Единство – в многообразии»
Преступник сбежал из колонии в Актобе
Котельную три года ждать?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Спикер Мажилиса заявил об отмене закона о Первом Президенте
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 апреля
Особенности новой конституционной реформы в Казахстане разобрал эксперт
Названы две самые бедные области Казахстана
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Президент Казахстана больше не член партии "Amanat"
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Еще один вид нарушения ПДД начал выявлять "Сергек"
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?

Читайте также

Правительство , Экономика
Продлить запрет на вывоз ГСМ автотранспортом планирует Каза…
Происшествия , Общество , Видеогалерея
Сообщения о голодающих пожарных прокомментировали в ДЧС Вос…
Общество
Для сдерживания цен в Нур-Султан поставят 3 тыс. тонн овощей
Общество
Ревизия общественных мест: в столице проводят ремонтно-восс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]