На пяти участках трасс республиканского значения ограничено движение транспорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

Так, из-за снегопада, метели и плохой видимости остаются закрытыми следующие участки:

Акмолинская область

на а/д "Жезказган-Петропавловск" км 377-440, уч. г.Державинск – гр.Костанайской обл

Карагандинская область

"Жезказган-Петропавловск" км 142-252, уч. с.Сарлык – гр.Костанайской области

"Екатеринбург-Алматы" км 1473-1505, уч.Северо-восточный обход

Костанайская область

на а/д "Жезказган-Петропавловск" км 252-340, уч. гр.Карагандинской обл. – г.Аркалык

на а/д "Жезказган-Петропавловск" км 340-377, уч. г.Аркалык – гр.Акмолинской обл.

"Сейчас последствия непогоды устраняют более 600 единиц спец.техники и 1 100 дорожных рабочих. Работы по зимнему содержанию продолжаются в усиленном режиме. При возникновении чрезвычайной ситуации нужно звонить по короткому номеру 1403", – говорится в сообщении.