Какие уловки используют нарушители для свободного перехода границы Происшествия 2941

В Пограничной службе КНБ РК рассказали, к каким ухищрениям прибегают нарушители для беспрепятственного перехода через пункты пропуска государственной границы, передает Kazpravda.kz.



Одной из распространенных уловок является использование чужого или подложного паспорта. Так, пограничниками контрольно-пропускного пункта "Айша биби – авто" (Жамбылская область) была задержана гражданка Кыргызстана по имени Эльнура 1994 года рождения, следовавшая из КР в РК, пытавшаяся пройти паспортный контроль по подложному паспорту своей родственницы Чынары 1995 года рождения.



Другие нарушители пытаются пересечь государственную границу с поддельной печатью отдела миграционной полиции. К примеру, пограничники контрольно-пропускного пункта "Астана" (аэропорт) задержали гражданина Узбекистана по имени Запар (1957 г.р.) с поддельной печатью. Он был снят с авиарейса КС 123 Астана – Ташкент. По этой же причине в пункте пропуска "Жибек жолы – авто" Сарыагашского пограничного отряда (ЮКО) и на КПП им. Б. Конысбаева были задержаны трое граждан Узбекистана, следовавших на родину. В их документах стояла поддельная печать миграционной полиции.



Встречаются и такие нарушители, которые для пересечения границы в пунктах пропуска пытаются спрятаться в разных отсеках проезжающих транспортных средств. Например, пограничным нарядом контрольно-пропускного пункта "Кайрак авто" (Костанайская область) задержан наш соотечественник. Он был обнаружен в спальном отсеке автомашины "Даймлер Крайслер". которая следовала в Россию. Свое действие задержанный объяснил тем, что был вынужден прибегнуть к такому ухищрению, так как числится в списках лиц, которым закрыт выезд из РК.



"Но все ухищрения нарушителей пресекаются нашими бдительными пограничниками. Их девиз: "Правопорядок в нашей стране начинается с государственной границы! Поэтому ответственность и бдительность – прежде всего!" – отметили в погранведомстве.

