Какие условия ждут Куандыка Бишимбаева в тюрьме, рассказали в КУИС МВД РК

Общество
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Жанат Тукпиев
Фото из открытых источников
О том, в каких условиях будет содержаться экс-министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев, отбывая наказание, рассказал глава КУИС МВД РК Азамат Базылбеков в кулуарах общественного слушания результатов первого антикоррупционного мониторинга уголовно-исполнительной системы МВД РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

Предположительно, по информации Базылбекова, осужденный Бишимбаев будет находиться в Астане в колонии ЕЦ 166/10.

"Колония ЕЦ 166/10 – это единственная колония в Астане максимальной безопасности", – сказал Базылбеков.

Также, по словам Базылбекова, условия содержания осужденного Куандыка Бишимбаева будут такими же, как и у остальных осужденных.

"По нормам положено не менее 3,5 квадратных метра. По сезону обеспечение одеждой, трехразовое питание, медицинская помощь при обращении. Наше учреждение барачного типа. В основном у нас находятся порядка 50-60 человек, смотря какое здание", – сказал Базылбеков.

Также он отметил, что никаких привилегий отдельным осужденным не оказывается. 

"Мы уроки извлекли. Будем строго контролировать, чтобы никаких дополнительных условий и привилегий в виде ВИП-камер или чего-то еще осужденным не создавалось", – заключил Базылбеков.

Ранее в СМИ сообщалось, что должностные лица учреждения ЕЦ 166/10 ДУИС в Астане покровительствовали осужденному экс-председателю правления "Астана ЭКСПО-2017" Талгату Ермегияеву и создавали ему благоприятные условия для отбытия наказания. В результате проведенной проверки 16 сотрудников органов внутренних дел понесли наказания.

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