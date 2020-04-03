Экономика
Какие виды бизнеса больше всего пострадали от ЧП в Казахстане
Жанат Тукпиев
Вице-министр национальной экономики РК Мади Такиев в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций рассказал о мерах поддержки МСБ на период чрезвычайного положения, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Есть ряд секторов экономики, которые наиболее пострадали. Как отметил Глава государства, это торговые объекты, объекты общественного питания, гостиничного бизнеса, транспорта, консультационных услуг и сферы IT. Кроме того, пострадала розничная торговля за исключением продуктов питания. Меры поддержки будут определены на эти секторы экономики. В первую очередь, это освобождение от налога на имущество до конца года и освобождение от налога из фонда оплаты труда", – сказал Такиев.

В свою очередь вице-министр национальной экономики РК Жаслан Мадиев заявил, что в Казахстане не предвидится кардинального ухудшения в экономике.

"Правительство принимает ряд мер для митингирования этих негативных явлений. Международные эксперты и Министерство национальной экономики ожидают, что большого негативно-отрицательного эффекта на экономику не будет. Считаем, что все меры, которые осуществляются, помогут в этом году и в следующем иметь хорошие результаты", – заключил он.

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