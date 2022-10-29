фото: пресс-службы Сената Парламента РК
Политика

Какие вопросы обсудили на заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ

Спикер Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев принял участие в работе 54-го пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ, проходящего в эти дни в городе Самарканд (Республика Узбекистан), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК. 

В своем выступлении Спикер Сената Казахстана Маулен Ашимбаев отметил, что на площадке Межпарламентской Ассамблеи рассматриваются актуальные вопросы укрепления политического диалога, развития торгово-экономических отношений, углубления культурно-гуманитарных связей между нашими странами.

«Идет плодотворное обсуждение совместных ответов на вызовы современного мира. Все эти вопросы рассматриваются конструктивно, доверительно и с уважением национальных интересов наших стран. Наша общая задача – продолжить развитие Межпарламентской Ассамблеи, которая является важным фактором укрепления всестороннего сотрудничества и диалога на пространстве СНГ», - сказал Председатель Сената.

Спикер проинформировал коллег-парламентариев из стран СНГ об общественно-политических преобразованиях, проводимых в Казахстане по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева.

«На следующей неделе Сенат Парламента Казахстана рассмотрит пакет конституционных законов, направленных на реализацию обновленной Конституции. Важнейшая цель проводимых в Казахстане реформ – усиление системы защиты прав человека, обеспечение баланса полномочий и ответственности между ветвями власти, а также между центром и регионами. Все реализуемые реформы работают на формирование новой политической модели в нашей стране, которая соответствует запросам и интересам наших граждан», – акцентировал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената подчеркнул, что законодательное обеспечение политических и экономических реформ является ключевым приоритетом Сената Парламента Казахстана на современном этапе. Участники пленарного заседания МПА СНГ высоко оценили проводимые в Республике реформы, подчеркнув, что поступательное развитие Казахстана имеет большое значение для дальнейшего развития всего региона.

Вместе с тем, на полях мероприятий МПА СНГ Маулен Ашимбаев провёл ряд двусторонних встреч с руководителя палат Парламентов стран-участниц МПА СНГ.

Так, в ходе беседы с Председателем Сената Парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой Маулен Ашимбаев подчеркнул, что узбекский вектор остается одним из ключевых приоритетов внешней политики Республики Казахстан. Стороны обсудили дальнейшие шаги по усилению межпарламентского сотрудничества двух стран.

С Председателем Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбеком Шакиевым обсудили возможность содействия депутатов реализации совместных проектов в экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. В следующем году эстафета председательства в Содружестве Независимых Государств от Казахстана перейдет к Кыргызстану. В связи с этим Маулен Ашимбаев пожелал руководству братской страны успешного и плодотворного председательства в этой международной организации.

Перспективы дальнейшего усиления сотрудничества парламентариев Казахстана и Таджикистана Маулен Ашимбаев обсудил с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой. Спикер Сената Парламента Казахстана призвал коллег к совместной работе по усилению взаимодействия с акцентом на конкретику и практическое содержание.

На указанных встречах также обсуждался вопрос проведения первого Межпарламентского форума стран Центральной Азии в следующем году. Договоренность о реализации этой инициативы была достигнута на прошедшей в Чолпон-Ате (Кыргызстан) Консультативной встрече Глав государств Центральной Азии. По словам Маулена Ашимбаева, проведение Форума будет способствовать реализации значительного политического, экономического и культурного потенциала стран Центральной Азии.
В ходе переговоров с Председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко были затронуты вопросы дальнейшего взаимодействия парламентариев по укреплению межрегионального и гуманитарного сотрудничества. 

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